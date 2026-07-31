Стало известно о предстоящем браке Люси Чеботиной

31 июля 2026, 16:25

Олеся Иванченко предсказала Люсе Чеботиной официальный брак к 2028 году

Людмила Чеботина (Фото: Instagram* @lusia_chebotina)

Певица Люся Чеботина (полное имя — Людмила Чеботина) может выйти замуж в ближайшие два года. Такой прогноз в эфире шоу «Натальная карта» представила Олеся Иванченко.





Согласно трактовке карт, нынешние отношения артистки имеют все шансы перерасти в официальный брак к 2028 году. Сама Чеботина подтвердила, что чувствует себя счастливой с партнёром, но при этом избегает публичности в вопросах личной жизни.

«Счастье любит тишину! Я уже один раз рассказывала, и чем это закончилось...» — заявила она.