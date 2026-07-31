Стало известно о предстоящем браке Люси Чеботиной
Олеся Иванченко предсказала Люсе Чеботиной официальный брак к 2028 году
Певица Люся Чеботина (полное имя — Людмила Чеботина) может выйти замуж в ближайшие два года. Такой прогноз в эфире шоу «Натальная карта» представила Олеся Иванченко.
Согласно трактовке карт, нынешние отношения артистки имеют все шансы перерасти в официальный брак к 2028 году. Сама Чеботина подтвердила, что чувствует себя счастливой с партнёром, но при этом избегает публичности в вопросах личной жизни.
«Счастье любит тишину! Я уже один раз рассказывала, и чем это закончилось...» — заявила она.Кроме того, Людмила призналась, что ей потребовалось время, чтобы решиться на новый роман: потенциальный избранник обязан соответствовать многим требованиям. Ключевыми качествами она назвала щедрость и эффектную внешность.