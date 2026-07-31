«Плачу за обеспеченную жизнь»: Сын Гены Букина впервые рассказал о насилии в школе
Сын Виктора Логинова рассказал о травле в школе из-за славы отца
Сын актёра Виктора Логинова, исполнителя роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», в эфире шоу «Выживалити. Наследники» рассказал о травле в школьные годы. Причиной издевательств стала узнаваемость его отца.
Александр вспомнил, что сверстники дразнили его из-за фамилии и семейного положения отца.
«Меня дразнили: «Ты сын Гены Букина». У моего папы было несколько браков, люди цеплялись даже за это. В школе меня запирали в раздевалке и били. В 12 лет старшеклассники разбили мне щеку, после этого я начал заниматься тайским боксом», — рассказал юноша.Кроме того, 19-летний Логинов отметил, что в детстве ему не хватало отцовского внимания. По его словам, этот недостаток даёт о себе знать и сегодня.
«На мой выпускной в 11 классе он не пришёл, потому что работал. Отсутствие отца — цена, которую я плачу за обеспеченную жизнь», — поделился он.Сейчас Александр учится в МГТУ им. Баумана на менеджера и уже проявил себя в банковской сфере.