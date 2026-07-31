Стало известно, какой срок запросил прокурор для Лерчек
Прокурор попросил суд назначить блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) шесть лет условно и штраф 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
30 июля суд начал повторное рассмотрение дела Чекалиной. Заседание проходит в закрытом формате — адвокаты настояли на этом, поскольку в ходе разбирательства будут оглашать сведения о состоянии здоровья.
Валерия не признаёт вину. В своём выступлении она снова заявила, что не понимает сути обвинений. Возлюбленный девушки Луис так разволновался, что забыл телефон у водителя и покинул заседание, чтобы забрать его.
Лерчек вменяют незаконный вывод более 250 млн рублей в ОАЭ с использованием поддельных документов. Накануне она разорвала контракт с адвокатом прямо во время возобновления её дела в суде.
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