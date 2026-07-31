Стало известно, какой срок запросил прокурор для Лерчек

31 июля 2026, 15:34

Прокурор запросил для Лерчек шесть лет условно и штраф 1,2 млрд рублей

Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини (Фото: Instagram* @im__lu_)

Прокурор попросил суд назначить блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) шесть лет условно и штраф 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.