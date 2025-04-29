«Будто сердце остановилось»: Лариса Гузеева рассказала, как переживала смерть матери

Лариса Гузеева (фото: Instagram* / _larisa_guzeeva_)
Телеведущая и актриса Лариса Гузеева в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV призналась, что самой большой трагедией в её жизни стала смерть матери. По словам артистки, ничего более тяжёлого ей переживать не приходилось.
«Горе и настоящая беда — интимнее, чем секс. Это то, с чем нельзя делиться», — отметила Гузеева.
Она добавила, что не привыкла обращаться за поддержкой в трудные моменты и предпочитает справляться с болью в одиночестве. Когда происходит что-то страшное, телеведущая предпочитает закрыться в своей комнате и ни с кем не общаться. Также Гузеева рассказала, как тяжело переживала утрату матери.
«Моя мама для меня — всё. Моя душа, моё сердце, мой мир. Я была для неё всегда самой лучшей, самой главной. Всё было всегда для меня», — сказала она.
По её словам, после смерти матери ей «ничего не хочется».
«Я до сих пор не могу сказать "Царствие ей Небесное". Просто не могу, мне противно. Без мамы у меня как будто сердце остановилось, всё стало мне пофиг абсолютно», — поделилась актриса.
Телеведущая призналась, что не может говорить о матери ни с детьми, ни с психологами, а попытки других затронуть эту тему вызывают у неё агрессию. Гузеева рассказала, что если бы у нее сейчас была возможность что-то сказать маме, то она бы попросила прощения.
«Я была ужасным подростком. Я маме помотала нервов», — отметила она.
Напомним, Альбина Андреевна Гузеева умерла 12 октября 2018 года в возрасте 86 лет.
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Дайана Хусинова