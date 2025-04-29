Василиса Володина в ответ на обвинения Гузеевой во лжи сообщила о ее страданиях

Василиса Володина (Фото: Telegram @vasilisavolodina_official)
Известная астролог Василиса Володина ответила на высказывания ведущей программы «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой, обвинившей её во лжи. Об этом пишут Страсти.
По словам Володиной, такие утверждения свидетельствуют о глубоких внутренних переживаниях Гузеевой.
Она отметила, что поведение Гузеевой обусловлено невозможностью принять факт ухода Володиной из проекта, несмотря на то, что решение было принято добровольно ради здоровья семьи. Астролог выразила сожаление относительно сложившейся ситуации и призвала зрителей проявить понимание и поддержку.
Володина подчеркнула, что Лариса испытывает внутренние страдания и разочарование, вызванные чувством утраты контроля над ситуацией. Она пожелала коллеге справиться с возникшими трудностями и преодолеть эмоциональные сложности.
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Она отметила, что поведение Гузеевой обусловлено невозможностью принять факт ухода Володиной из проекта, несмотря на то, что решение было принято добровольно ради здоровья семьи. Астролог выразила сожаление относительно сложившейся ситуации и призвала зрителей проявить понимание и поддержку.
Володина подчеркнула, что Лариса испытывает внутренние страдания и разочарование, вызванные чувством утраты контроля над ситуацией. Она пожелала коллеге справиться с возникшими трудностями и преодолеть эмоциональные сложности.
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Дарья Осипова