«Без мюзиклов не раскрыться»: Иосиф Пригожин назвал главную потерю шоу-бизнеса

16 декабря 2025, 17:01

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил исчезновение мюзиклов в России

Иосиф Пригожин (Фото: Instagram* @prigozhin_iosif)

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что российский шоу-бизнес теряет многое из-за отказа от мюзиклов. По его словам, такие проекты раньше помогали артистам раскрыться, а зрителям — увидеть интересные истории.





В беседе с Общественной Службой Новостей Пригожин отметил, что традиция создавать мюзиклы в России пропала, так как это стало затратным процессом.

«Нет сегодня таких шоу, и вряд ли в будущем они появятся, потому что не с кем их снимать. А ещё никто не хочет вкладывать большие деньги в подобные проекты. Но в своё время мюзиклы стали настоящей сокровищницей для нашего шоу-бизнеса, и ряд нынешних знаменитостей стали настоящими звёздами», — вспомнил продюсер.