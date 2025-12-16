Верховный суд РФ приступил к делу о спорной квартире между Долиной и Лурье
Полина Лурье приехала в здание Верховного суда РФ. Сегодня суд начинает рассматривать её кассационную жалобу по делу о спорной квартире в Хамовниках, которую связывают с именем певицы Ларисы Долиной. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
При входе в суд Лурье надела капюшон и старается не показывать своё лицо фотографам. Сообщается, что сама Лариса Долина не присутствует на сегодняшнем заседании. Её позицию в суде излагает адвокат.
Ранее кассационный суд общей юрисдикции уже рассматривал этот спор. Судьи тогда оставили в силе более ранние решения, которые подтверждают право собственности на квартиру за 70-летней Долиной. Суд отклонил требования Полины Лурье, которая в своё время перевела за это жильё 112 миллионов рублей. Именно это решение кассации Лурье теперь оспаривает в Верховном суде.
Накануне стало известно, что у Ларисы Долиной отменились четыре новогодних концерта в Дубае на фоне скандала с квартирой.
