Верховный суд РФ приступил к делу о спорной квартире между Долиной и Лурье

16 декабря 2025, 15:40

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Полина Лурье приехала в здание Верховного суда РФ. Сегодня суд начинает рассматривать её кассационную жалобу по делу о спорной квартире в Хамовниках, которую связывают с именем певицы Ларисы Долиной. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.