Дочь Любови Успенской сделала неожиданное признание о конфликте с матерью
Татьяна Плаксина сообщила о примирении с матерью, Любовью Успенской
Художница Татьяна Плаксина сообщила о примирении с матерью, певицей Любовью Успенской.
Как сообщает Пятый канал, на открытии персональной выставки Плаксина рассказала, что долгое время испытывала проблемы со здоровьем — физическим, моральным и духовным.
«Мне не хватало такого лица, которое мне бы сказало, что наверняка, наверняка всё будет хорошо», — заявила художница.Ранее дочь обвиняла Успенскую в гиперопеке. Мать переживала из-за зависимостей Плаксиной. Теперь девушка сообщила, что была не права. Сейчас она поддерживает с матерью прекрасные отношения.
«Когда с мамой плохо, в жизни нет успеха. Я в это верю, я это видела на своём примере», — сказала Татьяна.Ранее Татьяна Плаксина назвала главный критерий в выборе спутника жизни.