«Хочу её выселить»: Новая хозяйка квартиры Долиной требует, чтобы певица съехала
Певица Лариса Долина продала квартиру бизнесвумен Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Изначально Долина оценивала недвижимость в 130 миллионов. Теперь покупательница квартиры артистки обратилась в суд с требованием выселить певицу. Об этом сообщает корреспондент SHOT из зала суда.
Лурье заинтересовалась объявлением 13 мая, а уже 20 мая осмотрела квартиру. Долина лично консультировала её по телефону и рассказывала о районе. 31 мая стороны заключили договор купли-продажи. Перед этим девушка внесла аванс в размере одного миллиона рублей, а певица предоставила расписку о получении этих средств. Сделка предусматривала вывоз пианино и стула.
Весь процесс занял около полутора месяцев. Полина утверждает, что покупала жильё для себя и своих детей. Теперь новая собственница подала иск с требованием снять Ларису Долину с регистрационного учёта в этой квартире. На судебное заседание Лурье пришла в толстовке бренда Asia st 71. Отмечается, что девушка заметно нервничает.
