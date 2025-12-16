«Хочу её выселить»: Новая хозяйка квартиры Долиной требует, чтобы певица съехала

16 декабря 2025, 16:01

Покупательница квартиры Ларисы Долиной подала иск о её выселении

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Певица Лариса Долина продала квартиру бизнесвумен Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Изначально Долина оценивала недвижимость в 130 миллионов. Теперь покупательница квартиры артистки обратилась в суд с требованием выселить певицу. Об этом сообщает корреспондент SHOT из зала суда.