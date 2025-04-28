«Три боевых вертолета»: Запашный заявил, что проведет майские праздники в Донецке

Эдгард Запашный (Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов)
На россиян медленно надвигаются длинные майские праздники. Кто-то собирается на традиционные дачные шашлыки, кто-то остается в городе и проводит время на праздничных концертах.
Народный артист, представитель известной цирковой династии Запашных в третьем поколении Эдгард Запашный в беседе с «Радио 1» рассказал, что майские праздники проведет в Донецке.
Празднование 80-летия Победы обещает быть масштабным: в столицу приедут более 20 глав государств. О возможном визите также упоминал Дональд Трамп. Однако традиционный концерт ко Дню Победы на Красной площади отменили — будут военный парад и праздничный салют.
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«В данный момент я нахожусь в Донецке. Утром пролетело три боевых вертолета над городом. Обстановка всегда остается серьезной, поэтому я всем нам желаю мирного неба над головой, чтобы война побыстрее закончилась», — сообщил артист.
Празднование 80-летия Победы обещает быть масштабным: в столицу приедут более 20 глав государств. О возможном визите также упоминал Дональд Трамп. Однако традиционный концерт ко Дню Победы на Красной площади отменили — будут военный парад и праздничный салют.
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Анастасия Панченко