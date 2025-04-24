В Кузбассе стартовали акции «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика»

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В четверг, 24 апреля, в Кузбассе стартовали две Всероссийские акции «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика».
Акции проходят в Кемерове, Новокузнецке, Березовском, Белове, Беловском муниципальном округе, Прокопьевске, Топкинском и Чебулинском муниципальных округах и Междуреченске.
В Кемерове церемония открытия состоялась на Аллее Героев. На мероприятие пришли губернатор Кузбасса Илья Середюк, ветераны боевых действий, участники СВО, а также активисты Движения Первых, «Волонтеры Победы», юнармейцы, студенты и школьники, пишет «Сiбдепо».
Он также отметил, что вместе с георгиевской лентой можно будет приобрести значок «Красная гвоздика». Все вырученные деньги направят на оплату медпомощи для ветеранов ВОВ.
В Москве волонтёры также планируют провести патриотические акции «Георгиевская лента» и «Спасибо герою», пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного комитета общественных связей и молодежной политики.
Акцию «Спасибо герою» проведут в столичных парках с 2 по 4 мая.
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В Кемерове церемония открытия состоялась на Аллее Героев. На мероприятие пришли губернатор Кузбасса Илья Середюк, ветераны боевых действий, участники СВО, а также активисты Движения Первых, «Волонтеры Победы», юнармейцы, студенты и школьники, пишет «Сiбдепо».
«Георгиевская лента — это символ Победы, память о великих героях предыдущих поколений. Участвуя в таких акциях, мы отдаем дань уважения защитникам нашей страны. До 9 мая волонтеры будут не только вручать георгиевские ленты кузбассовцам, но и рассказывать, как правильно их носить», — рассказал Середюк.
Он также отметил, что вместе с георгиевской лентой можно будет приобрести значок «Красная гвоздика». Все вырученные деньги направят на оплату медпомощи для ветеранов ВОВ.
В Москве волонтёры также планируют провести патриотические акции «Георгиевская лента» и «Спасибо герою», пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного комитета общественных связей и молодежной политики.
«С 24 по 27 апреля, а также 1–2 мая в столице пройдет международная акция «Георгиевская лента». В городских парках, на центральных улицах города, около станций метрополитена волонтеры Москвы будут раздавать горожанам и гостям столицы георгиевские ленты», — говорится в сообщении.
Акцию «Спасибо герою» проведут в столичных парках с 2 по 4 мая.
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Элина Позднякова