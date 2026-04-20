Без обид после развода: Дженнифер Энистон отреагировала на пополнение в семье экс-мужа
Дженнифер Энистон публично поддержала своего бывшего супруга Джастина Теру, который недавно впервые стал отцом.
Актёр и его жена Николь Брайдон Блум сообщили о рождении сына, опубликовав трогательное чёрно-белое фото с новорождённым.
Среди множества реакций в соцсетях внимание пользователей привлёк лайк от Энистон. Хотя актриса не оставила комментария, её жест расценили как знак поддержки и тёплого отношения к бывшему партнёру.
Энистон и Теру были женаты с 2015 по 2018 год и после расставания смогли сохранить дружеские отношения. Сам актёр ранее не раз говорил, что продолжает тепло относиться к бывшей супруге. Сейчас Дженнифер состоит в отношениях с гипнотерапевтом Джимом Кёртисом.
