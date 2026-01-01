Без «почти бывшего»: стало известно, как Оксана Самойлова отпраздновала Новый год
Поклонники до последнего гадали, встретят ли Оксана Самойлова и Джиган Новый год вместе.
Блогер не раз давала понять, что не стала бы возражать, если бы «почти бывший» муж решил присоединиться к семье. Однако, судя по публикациям в соцсетях, этого так и не произошло.
2026 год супруги встретили не только порознь, но и в разных странах. Пока Джиган проводил праздничные дни под тёплым курортным солнцем, Оксана осталась с детьми и наслаждалась настоящей зимней атмосферой — каталась с ними с горок и проводила время на свежем воздухе.
Новогодняя ночь прошла в тёплой и домашней обстановке: в кругу самых близких Самойлова устроила уютное застолье, а затем вместе с детьми отправилась смотреть праздничные фильмы.
Кроме того, Новый год Оксана встретила на ферме, где у неё появились новые питомцы. Блогер сделала себе символичный подарок к празднику, обзаведясь двумя лошадьми, которым дала имена Монте Карло и Олимп.
