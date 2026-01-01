«Меня накрыло»: С Викторией Боней произошла трагедия в Коста-Рике

01 января 2026, 16:28

Виктория Боня рассказала о происшествии во время купания в океане

Виктория Боня (Фото: Telegram @v_bonya)

Телеведущая Виктория Боня рассказала в своём блоге об инциденте, который произошёл с ней во время отдыха в Коста-Рике.





1 января во время плавания в океане сильная волна накрыла Боню и унесла от берега. У телеведущей быстро сбилось дыхание, и она начала звать на помощь.

«Вот представляете, только идёт вдох и на тебя волна, делаешь второй и тут же ещё одна. Вообще не хватало кислорода, чтобы хоть немного прийти в себя. Я ещё тогда плыла зачем-то и вообще зачем плыла? Мне нужно было сразу кричать», —рассказала Виктория.