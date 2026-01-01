«Меня накрыло»: С Викторией Боней произошла трагедия в Коста-Рике
Виктория Боня рассказала о происшествии во время купания в океане
Телеведущая Виктория Боня рассказала в своём блоге об инциденте, который произошёл с ней во время отдыха в Коста-Рике.
1 января во время плавания в океане сильная волна накрыла Боню и унесла от берега. У телеведущей быстро сбилось дыхание, и она начала звать на помощь.
«Вот представляете, только идёт вдох и на тебя волна, делаешь второй и тут же ещё одна. Вообще не хватало кислорода, чтобы хоть немного прийти в себя. Я ещё тогда плыла зачем-то и вообще зачем плыла? Мне нужно было сразу кричать», —рассказала Виктория.Пять спасателей-сёрферов оперативно отреагировали на ситуацию и доставили бизнесвумен к берегу на сёрфборде. Боня отметила, что обычно хорошо плавает, но в этот момент растерялась. Телеведущая поблагодарила спасателей и призвала подписчиков соблюдать осторожность на воде.