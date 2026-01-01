«Она психически больна»: Звезда сериала «Счастливы вместе» резко высказался о жене
Виктор Логинов подтвердил развод с Гуськовой и назвал её психически нездоровой
Актёр Виктор Логинов подтвердил новость о разводе с женой Марией Гуськовой в комментарии для издания «СтарХит».
Звезда сериала «Счастливы вместе», известный по роли Гены Букина, весьма резко высказался о психическом состоянии супруги.
«Я хочу сказать о том, что Мария Гуськова — психически нездоровый человек. И за подробностями вы можете обратиться к ней. И да, мы разводимся, конечно», — заявил Виктор.Ранее Гуськова сообщила подписчикам о решении расторгнуть брак. Она рассказала, что чувствует эмоциональное истощение, а её вес снизился до 38 килограммов. По словам женщины, она перестала оправдывать мужа и устала от проблем в отношениях.
Сейчас супруги живут раздельно. Мария съехала от Логинова. Она объяснила этот шаг беспокойством за свою безопасность. Гуськова утверждает, что актёр угрожал ей и намекал на возможный вред её близким.