«Без рынка мероприятия в СНГ – жалкие копейки»: почему на самом деле Лорак получила российское гражданство
Продюсер Рудченко: Ани Лорак получила гражданство России ради заработка
Ани Лорак не просто так получила российское гражданство. Певица тем самым хотела спасти свою карьеру после массовой отмены концертов в России, убеждён продюсер Павел Рудченко.
Собеседник URA.RU заговорил о «трёх гражданках Украины», получивших в этом году российские паспорта. Он не стал называть их имён, но одной, очевидно, является Ани Лорак. Продюсер уверен, что певица решилась на смену гражданства ради дополнительного источника дохода в России.
«Разобравшись в ситуации, увидев, что, если они не определятся, потеряют российский рынок, они и решились на такой шаг. Думаю, именно это явилось главным мотиватором для смены гражданства. Без российского рынка мероприятия в странах СНГ – жалкие копейки по сравнению с глобальным концертно-гастрольным рынком нашей страны», – отметил Рудченко.Напомним, что в 2022 году Лорак пропала из российского медиаполя, из-за чего все решили, что она покинула страну. Однако с 2023 года певица возобновила концерты и вновь стала появляться на отечественных телеэкранах. В 2016 году ей предлагали получить гражданство РФ, но она отказалась, оставшись с украинским паспортом. Однако недавно стало известно, что она тайно сменила гражданство. Официально певица не сообщала об этом и не комментировала слухи.