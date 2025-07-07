«Без рынка мероприятия в СНГ – жалкие копейки»: почему на самом деле Лорак получила российское гражданство

07 июля 2025, 20:25

Продюсер Рудченко: Ани Лорак получила гражданство России ради заработка

Ани Лорак (фото: ВКонтакте @anilorak)

Ани Лорак не просто так получила российское гражданство. Певица тем самым хотела спасти свою карьеру после массовой отмены концертов в России, убеждён продюсер Павел Рудченко.





Собеседник URA.RU заговорил о «трёх гражданках Украины», получивших в этом году российские паспорта. Он не стал называть их имён, но одной, очевидно, является Ани Лорак. Продюсер уверен, что певица решилась на смену гражданства ради дополнительного источника дохода в России.





«Разобравшись в ситуации, увидев, что, если они не определятся, потеряют российский рынок, они и решились на такой шаг. Думаю, именно это явилось главным мотиватором для смены гражданства. Без российского рынка мероприятия в странах СНГ – жалкие копейки по сравнению с глобальным концертно-гастрольным рынком нашей страны», – отметил Рудченко.