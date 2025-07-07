Ани Лорак исполнила мечту о сыне — показала очаровательного мальчика

07 июля 2025, 15:04

Певица Ани Лорак взяла на воспитание четырехлетнего сына мужа-испанца

Ани Лорак (Фото: Инстаграм*/anilorak)

Прошлой осенью Ани Лорак вышла замуж за испанца Исаака Виджраку, которого встретила во время отпуска за границей. Теперь она активно участвует в жизни его детей от прошлых отношений, пишет интернет-издание «7Дней.ru».