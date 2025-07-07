Ани Лорак исполнила мечту о сыне — показала очаровательного мальчика
Прошлой осенью Ани Лорак вышла замуж за испанца Исаака Виджраку, которого встретила во время отпуска за границей. Теперь она активно участвует в жизни его детей от прошлых отношений, пишет интернет-издание «7Дней.ru».
Исполнительница хита «Наполовину» давно хотела мальчика, и мечта, наконец, исполнилась — пусть и не в полной мере. Теперь она с радостью проводит время с четырехлетним пасынком.
Недавно по соцсетям разлетелось видео, на котором артистка танцует с детьми — своей дочерью и сыном мужа. К слову, в одном из прошлых интервью 46-летняя певица признавалась, что планирует еще одну беременность.
Ранее стало известно, что Ани Лорак грозит на Украине после получения российского паспорта, «если она будет вести себя как российский гражданин».
*Запрещен в РФ
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