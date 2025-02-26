Без семьи и друзей: Кристина Орбакайте рассказала, как отметит день рождения

Кристина Орбакайте (фото: Telegram @orbakaite_k_telegram)
Кристина Орбакайте в мае отметит 54-летие. Дата не круглая, поэтому артистка не планирует ничего особенного. В этот день рядом с ней не будет даже семьи, поскольку она улетит на гастроли.
Дочь Аллы Пугачёвой запланировала небольшой тур по Прибалтике. Она выступит в Таллине, Вильнюсе и Юрмале. Первый концерт состоится как раз в день её рождения – 25 мая, поэтому близкие смогут поздравить певицу только на расстоянии.
Зато в начале мая Кристина наконец-то увидится с матерью, которая живёт на Кипре. Перед европейским туром Орбакайте выступит в Лимассоле, где встретится с Пугачёвой. Певица, судя по всему, с нетерпением ждёт встречи с дочерью и очень скучает по ней. Под недавним постом Кристины она оставила трогательный комментарий, в котором раскрыла все свои чувства.
Поговаривают, что Пугачёва страдает от одиночества на Кипре, поскольку супруг постоянно на гастролях, а младшие дети учатся в Великобритании.
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Зато в начале мая Кристина наконец-то увидится с матерью, которая живёт на Кипре. Перед европейским туром Орбакайте выступит в Лимассоле, где встретится с Пугачёвой. Певица, судя по всему, с нетерпением ждёт встречи с дочерью и очень скучает по ней. Под недавним постом Кристины она оставила трогательный комментарий, в котором раскрыла все свои чувства.
Поговаривают, что Пугачёва страдает от одиночества на Кипре, поскольку супруг постоянно на гастролях, а младшие дети учатся в Великобритании.
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Анастасия Чинкова