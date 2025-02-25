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«Поймал»: Алла Пугачёва рассказала о новом увлечении 11-летнего сына

Фото: Instagram** @alla_orfey

Фото: Instagram** @alla_orfey

Покинувшая Россию Алла Пугачёва опубликовала в соцсетях фотографию 11-летнего сына Гарри. Певица рассказала о новом увлечении ребёнка.
В последнее время 75-летняя исполнительница хита «Арлекино» практически перестала выходить в свет и делиться в соцсетях семейными фотографиями. Во время жизни в России она регулярно показывала детей и мужа. На днях она поделилась свежим снимком сына и пошутила про его новое увлечение – рыбалку.

На фотографии Гарри позировал на природе с мужчиной, который держал в руках небольшую рыбу.

«Папа! Я вот такую рыбу поймал сегодня. Большую-пребольшую», – в шутку подписала снимок Пугачёва.
Фото: Instagram** @alla_orfey

Исполнительница не раскрыла, где и когда был сделан снимок. Также неизвестно, была ли она рядом с сыном в этот момент.

Напомним, что помимо Гарри супруги воспитывают дочь Елизавету.

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Укусил официантку и подрался с охранниками: за что Никиту Кологривого выгнала жена и как его поддержал Марат Башаров
25 февраля 2025, 14:18

Никита Кологривый (фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына)

Никита Кологривый — российский актер. Большая популярность к нему пришла после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором он сыграл Кащея. Но всего один инцидент в новосибирском баре изменил его карьеру. Что происходит с Кологривым сейчас и почему жена выгнала его из дома, расскажет «Радио 1».

Отчисление из ВУЗа и путь к успеху


Никита Кологривый родился 16 октября 1994 года в Новосибирске. Там он поступил в театральный институт, но быстро заработал репутацию проблемного студента с плохим поведением. Как итоге — отчисление. Однако это не сломило его планы: он переехал в Москву, поступил в ГИТИС и окончил его с красным дипломом.

Дебют в кино состоялся в 2016 году — актер появился в сериале «Адвокат. Продолжение». Дальше его карьера стремительно набирала обороты: «Жги!», «Игра на выживание», «Пищеблок», «Жизнь по вызову», «Два холма», «Офлайн», «По щучьему велению». Но по-настоящему звездной для него стала роль Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

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Пьяный дебош в баре: чем это закончилось?


В начале 2024 года Кологривый оказался в центре скандала. В одном из баров Новосибирска он в нетрезвом состоянии начал приставать к официантке. По ее словам, сначала актер вел себя дружелюбно, но вскоре стал слишком настойчивым: пытался поцеловать, хватал за шею и дотрагивался до груди.

Никита Кологривый (фото: Instagram* / @n.kologrivyy)

Девушка дала ему пощечину, после чего Кологривый начал ругаться и агрессивно вести себя по отношению к персоналу. Позже официантка обнаружила на ноге след от укуса.

В итоге актер был оштрафован и провел 7 суток в изоляторе. К своему наказанию он отнесся спокойно, заявив, что это справедливо.

Карьерный спад и поддержка Башарова


Скандал не прошел бесследно. Никиту Кологривого сняли с роли молодого Владимира Жириновского — режиссер Алексей Учитель посоветовал Кологривому пересмотреть свои приоритеты: либо актерская карьера, либо медийные скандалы.

Тем временем на сторону актера неожиданно встал Марат Башаров, известный своими конфликтами и случаями рукоприкладства. По его мнению, Кологривый просто проходит испытанию славой.

«Это звездная болезнь, огонь, вода и медные трубы, через которые мы все проходили и должны пройти. Это испытание. Ну а кто не выпивал? И я выпивал. Может, он так проявляет свои чувства к официантке, у меня как-то по-другому происходит. Конечно, хотелось укусить официантку, потому что официантки зачастую очень красивые. Что бы я сейчас делал на месте Никиты? Пошел бы на месяц в бар и поработал бы там бесплатно уборщиком», — высказался Башаров.

По словам Кологривого, он осознал свои ошибки и решил измениться, что и продемонстрировал, оказав поддержку пострадавшим в трагедии в «Крокусе».

Никита Кологривый (фото: Instagram* / @n.kologrivyy)

Скандалы на ТВ: ссоры с коллегами и Гордоном


В начале 2024 года Кологривый решил высказать свое мнение о коллегах и назвал Данилу Козловского, Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского переоцененными. Такое заявление вызвало бурную реакцию в актерской среде.

А в феврале Кологривый и вовсе ушел со съемок программы «Закрытый показ» после ссоры с Александром Гордоном. Причиной конфликта стали вопросы ведущего, которые актеру не понравились.

«Да откуда я знаю, чего он там хотел? Я просто не терплю такой тон. Всё. Чего он там хотел, пусть бабушки выясняют на НТВ», — высказался актер.

Разрыв с женой и слухи о романе с Муцениеце


Личная жизнь актера тоже трещит по швам. Никита Кологривый был женат на актрисе Александрине Петиримовой. Они познакомились в ГИТИСе, а спустя шесть лет отношений сыграли свадьбу. В 2021 году у пары родилась дочь Евгения.

Никита Кологривый с дочкой (фото: Instagram* / @n.kologrivyy)

Вноябре 2023 года актер признался, что не живет с супругой. Развод они пока официально не оформили, но воссоединение маловероятно.

«Рановато я начал примерять на себя роль мужа. Мне нужно пройти большой путь. Мне кажется, я буду офигительным мужем лет в 50, но не в 29. Это прежде всего проблема во мне. Я оказался не готов к семейной жизни. Я считаю, что не нужно быть вместе, если не до конца уверен. Во лжи жить нельзя. Я боялся признаться, что хочу еще погулять. Внутри хотел свободы, а внешне делал вид приличного мужа», — сообщил он.

Вскоре появились слухи о романе Кологривого с Агатой Муцениеце. Сам актер прокомментировал ситуацию: «Там и развеивать нечего».

«Был роман. Точка. Но он как был, запятая, так и всплыл. Точка. Не-дол-гий. Многоточие», — призналась Агата на «Шоу Воли».

Никита Кологривый с женой (фото: Instagram* / @n.kologrivyy)

Никита Кологривый сегодня


Некоторые недовольны тем, что Никита Кологривый слишком часто появляется на экране, но сам актер спокойно относится к такой критике. Несмотря на череду скандалов и громкие заявления, он остается востребованным в киноиндустрии, что подтверждает количество новых проектов с его участием.

«Меня сейчас часто, читаю где-то в комментариях, сравнивают, что сначала Саша Петров, Данила Козловский, а теперь Кологривый — один и тот же человек в одних и тех же фильмах. И я рад, что я во времена, когда все поливали грязью Петрова, я говорил: "А чего вы хотели? Я мечтаю быть в каждой картине, которая выходит". И вот я до этого дошел», — отметил актер в интервью на YouTube-канале «За деньги».

Так, Кологривый получил главные роли в сериалах «Комбинация» и «Затерянные», снялся в комедии «Любовь зла» и детективе «Чистые».

В работе находятся еще более 10 проектов, включая третий сезон «Метода» и военный фильм «Момент истины».

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«Безумие»: Марк Эйдельштейн прокомментировал свой конфуз с Юрой Борисовым на церемонии SAG Awards
25 февраля 2025, 14:05

Марк Эйдельштейн (фото: Instagram* @mark.eydel)

Марк Эйдельштейн прокомментировал вирусное видео с Юрой Борисовым и Майки Мэдисон с церемонии SAG Awards.
Звёзды фильма «Анора» режиссера Шона Бейкера оказались в центре внимания на 31-й ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактёров США, которая прошла в ночь на 24 февраля в Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе. Борисов и Эйдельштейн вышли на сцену в компании коллеги по проекту Майки Мэдисон.

Актёры читали текст с суфлёра. Первой начала Майки, а когда слово было передано Юре Борисову, он запнулся. «Еа», – сказал он и замолчал. Зал разразился смехом. «Еа», – повторил Юра с улыбкой. «Ты сказала хулиганы?» – обратился он к Майки. «Крутые ребята», – быстро исправилась Мэдисон. «Ну ок» – согласился Борисов.

В неловком положении оказался и Марк. Он правильно зачитал свою речь, но в конце произнёс имя Майки, хотя на суфлёре оно означало, что дальше идут её слова. Актриса заразительно рассмеялась, а Эйдельштейн растерялся. Однако он быстро нашёл выход из положения, сделав галантный жест, словно передавая слово коллеге. Это вновь вызвало бурную реакцию в зале.

23-летний уроженец Нижнего Новгорода признался, что сильно переволновался, поскольку в зале сидели сотни голливудских звёзд.

«SAG Awards стала удивительным примером того, насколько ошеломляющим может быть выступление перед большой аудиторией. Это безумие – выступать перед залом, полным стольких талантливых людей», – сообщил актёр.
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Домогательства отчима, секс-рабство и мужья-изменщики: почему звезда «Кухни» Елена Ксенофонтова опять подала на развод
25 февраля 2025, 14:02

Елена Ксенофонтова (Фото: Инстаграм* @elena_ksenofontova_official)

Экранные образы Елены Ксенофонтовой всегда запоминаются зрителю, будь то роковая хозяйка отеля Элеонора Галанова в «Кухне» или сильные драматические героини театральной сцены. Не все знают, что жизнь Ксенофонтовой полна боли, борьбы и невероятной стойкости.

Детство с тираном

Елена Ксенофонтова родилась в 1972 году в казахстанском городе Хромтау. Ранние годы артистка провела в Серпухове, куда семья перебралась вскоре после её появления на свет. Родители Елены развелись, и мама опять пошла под венец. Отчим Ксенофонтовой был человеком влиятельным. В трезвом состоянии мужчина казался сдержанным, однако как только он выпивал, то превращался в агрессивного тирана. Под горячую руку все — и Елена, и её сводные брат с сестрой. Но больше всего страдала мать, на которую он постоянно поднимал руку, избивая до крови.

Детство маленькой Елены подле него превратилась в настоящий кошмар. Он не только применял силу, но и пытался домогаться девочки. Восьмилетняя Ксенофонтова не вынесла такой жизни и, отчаявшись, предприняла попытку покончить с собой. Медики чудом спасли Елену, проведя сложную операцию. Но и после такой ситуации она не осмелилась рассказать маме, что стало причиной подобного отчаянного шага.

Мама Ксенофонтовой научила малышку всегда скрывать боль. После очередной ночи с побоями она вставала, маскировала синяки косметикой и с улыбкой шла на работу.

Елена стала такой же волевой девушкой. Даже после расставания отчим продолжал докучать Ксенофонтовой и ее маме. Он приходил пьяным, скандалил, колотил мать и требовал переписать на него недвижимость. Когда будущая актриса уехала учиться в столицу, его арестовали за совращение несовершеннолетней. Из тюрьмы он уже не вышел.

Елена Ксенофонтова (Фото: кадр из сериала «Отель Элеон»)

Страшный диагноз

Еще школьницей Елена мечтала стать актрисой. После выпуска из школы она поехала в Москву и подала документы в два престижных учебных заведения — училище имени Щепкина и театральный институт имени Щукина. Однако Елена не сдала экзамены. Тогда она решила снять комнату и устроиться работать в студию-театр «Время». Именно там она получила свою первую роль в спектакле «Снегурочка».

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Но актерская карьера могла завершиться, так и не успев начаться. Три года Елена страдала от сильных головных болей, от которых падала в обморок. Медики поставили страшный диагноз — рак головного мозга, и отметили, что ей осталось жить лишь четыре месяца. Ксенофонтова долго лежала в больнице. Потом выяснилось, что диагноз был ошибочным, но голова у актрисы все так же ужасно болела. Её продолжали лечить капельницами, уколами и огромным количеством препаратов, но мучительные приступы все не оставляли Елену.

Точный диагноз так и не поставили, врачи лишь сказали, что эта область медицины ещё мало изучена. В это тяжелое время Ксенофонтова встретила своего первого супруга, Игоря Липатова, который и посоветовал ей пойти во ВГИК. В 1994 году она поступила на курс Иосифа Райхельгауза. Уже с первого курса Елена стала работать в театре.

Елена Ксенофонтова (Фото: Инстаграм* @elena_ksenofontova_official)

Почти попала в сексуальное рабство

В 1980-е годы Ксенофонтова чуть не попала в сексуальное рабство. Одна из её подруг подбила ее на поездку в Югославию с женской танцевальной труппой, обещая хорошие деньги. Однако по прибытии в Югославию выяснилось, что девушек ждёт ужасное — их собирались отправить в публичный дом.

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На репетиции руководитель отобрал у всех документы, а затем появились иные люди, которые в грубой форме рассказали, чем именно им предстоит заниматься. Ксенофонтова, как и остальные девушки, должна была беспрекословно подчиняться. Однако Елена смогла найти выход и, каким-то чудом, сбежать, вернувшись домой с другой труппой.

Измены в браках

В 19 лет Ксенофонтова сыграла свадьбу с Игорем Липатовым. Актриса мечтала о детях, но её планы разрушил диагноз — медики строго запретили ей рожать из-за огромных проблем со здоровьем. Несмотря на этот запрет, Елена до сих пор корит себя за две прерванные беременности, полагая, что могла бы бороться за возможность стать мамой. Пара прожила вместе 11 лет, но потом их пути разошлись. Причина расставания была проста — чувства прошли, и каждый из супругов начал вести свою личную жизнь. Порой они случайно пересекались в ресторане: он со спутницей, Елена с кавалером, а дома даже не обсуждали произошедшее.

Елена Ксенофонтова с сыном Тимофеем (Фото: Инстаграм* @elena_ksenofontova_official)


Ксенофонтова познакомилась со своим вторым супругом, продюсером Ильей Неретиным, на съемках сериала «Тайга». В 2003 году они сыграли свадьбу, а вскоре у влюбленных появился сын Тимофей. Однако менее чем через год Елена подала на развод. Причиной стала измена Ильи: он случайно позвонил ей, думая, что говорит с любовницей.

У сына актрисы с раннего возраста начали проявляться особенности поведения. Ксенофонтова обратилась за помощью к нескольким специалистам. У Тимофея выявили расстройство аутического спектра. Елена отмечала, что её сын «интроверт до крайности», от чего во время учебы в школе он сильно страдал.

Судебные разбирательства

Когда в жизни актрисы появился адвокат Александр Рыжих, она полагала, что он станет Тимофею другом. Всё начиналось прекрасно: мужчина ухаживал за Ксенофонтовой, подарил квартиру, ради которой она продала свою. Когда актриса узнала, что ждет ребенка, она не могла поверить своему счастью. Однако радость Елены не длилась долго: на большом сроке, на плановом приеме у доктора, она услышала, что уже 3 дня носила мертвого малыша.

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Это было тяжелым ударом, а после артистка пережила ещё одну замершую беременность, но не захотела делиться подробностями этого ужаса. Через некоторое время у Елены все же появилась дочь Софья. Со временем отношения между Ксенофонтовой и Рыжих дали трещину. Александр, бывший десантник и ныне юрист, неоднократно поднимал руку на Елену, а один из крайних инцидентов привел к судебному разбирательству. Мужчина обратился в суд, выставив женщину виновной в нанесении ему увечий.

Елена Ксенофонтова с дочерью Софьей (Фото: Инстаграм* @elena_ksenofontova_official)

В результате Ксенофонтову оштрафовали за «избиение мужа», а Рыжих начал собирать документы для лишения её права жить в их квартире. Судебные разбирательства длились четыре года. Елене пришлось бороться за свою невиновность, но доказательства, предоставленные её супругом, были очень убедительными. Однако благодаря вступившему в силу закону о декриминализации статьи, по которой её обвиняли, актрису не осудили. Но после этого Ксенофонтовой пришлось снова пойти в суд, так как бывший муж захотел забрать у неё дочь.

И опять развод

После всех переживаний в личной жизни, Елена уже и не надеялась найти свое счастье. Однако осенью 2022 года, на выставке «Я дышу», где артистка показывала свои авторские ёлки и украшения, она встретила адвоката Алексея Куликова. Спустя два месяца влюбленные поженились. Елена рассказала, что наконец повстречала того человека, с которым хотела бы провести остаток жизни.

Но через год после свадьбы Ксенофонтова объявила о расставании.

«Скажу кратко: я в разводе. И больше никаких комментариев давать не буду…Все-таки личная жизнь на то и личная, чтобы никому о ней не рассказывать», — поделилась 52-летняя Елена.

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Разрыв с Лукьянчиковой, смерть отца и требования к женщинам: звезда «Молодёжки» Иван Жвакин отмечает своё 33-летие
25 февраля 2025, 13:35

Иван Жвакин (Фото: ВКонтакте @zhvakin_ivan)

Актёр Иван Жвакин, известный ролью Александра Кострова в сериале «Молодёжка», сегодня празднует день рождения, артисту исполняется 33 года. О том, как складывается его карьера, о личной жизни артиста, читайте в материале «Радио 1».


Биография Ивана Жвакина



Актёр родился в городе Коркине Челябинской области в семье ветеринара и инспектора безопасности инкассаторов. Хотя никто из родственников не был связан с искусством, Иван с детства грезил об актёрской карьере и постепенно шёл навстречу своей мечте. Он занимался вокалом, учился играть на аккордеоне и ударных, посещал детскую театральную школу под руководством Евгения Егорова.

Жвакину было 16, когда он потерял отца: он утонул в реке. Зарплаты мамы-ветеринара не хватало, и юноша стал подрабатывать: разносил газеты, раздавал рекламные листовки.

Иван Жвакин (Фото: ВКонтакте @zhvakin_ivan)

Отец артиста очень хотел, чтобы его сын добился успеха в выбранной профессии. С первой попытки Иван поступил в Щепкинское училище.
«Педагогов вспоминаю с теплом, мои однокурсники тоже не последнего десятка, например Юрка Борисов, Ванька Мулин, Дашка Мельникова… В большинстве своём все пошли по профессии. „Щепка“ — это ещё такой институт уютный, со своим милым двориком. Помню, когда занятия заканчивались, кто-нибудь вечерком на гитарке возле памятника песню как закатит… Это комьюнити неподдельно наполненных людей — вот по нему скучаю, и каждому желаю когда-нибудь в своей жизни нечто подобное потрогать и ощутить», — цитирует слова артиста портал StarHit.


Карьера в театре



После окончания вуза Ивана пригласили в Театр Наций в спектакль «Триумф любви». Стоит вспомнить и дипломные постановки, в которых играл актёр: «Времена меняются?», «Зыковы».

Также Жвакин гастролировал со спектаклем «Билокси блюз» и перевоплощался на сцене в Евгения Онегина.

Иван Жвакин (Фото: ВКонтакте @zhvakin_ivan)


«Молодёжка»



Кинодебют Ивана состоялся в сериале «Универ», затем последовала роль в фильме «Бабье царство». Всенародную любовь принесла Жвакину его игра в сериале «Молодёжка».
«Стадионы, премьеры, различные мероприятия, где мы видели просто невероятную реакцию, масштабы народной любви потрясали. Больше всего запомнилось, когда в торговом центре за три часа <…˃ мы сфотографировались, наверное, с 3,5 тыс. человек. Почувствовать энергетику каждого дорогого стоило. Я и сейчас не могу отказать», — вспоминал актёр.
Иван Жвакин на съёмках сериала «Молодёжка» (Фото: ВКонтакте @zhvakin_ivan)

К роли Александра Кострова Иван вернулся в прошлом году. Премьера «Молодёжки. Новая смена» состоялась 5 ноября 2024 года. Известно также, что сериал продлён на второй сезон.
«Мы тряхнули стариной, на коньках уже как рыбы в воде», — отмечал Жвакин.


Фильмы с Иваном Жвакиным



Иван также снялся в сериале «Метод Фрейда», в котором исполнил роль одного из альпинистов.

Позднее Иван принял участие в съёмках фильма о пограничниках «На дальней заставе», снялся в сериале о Регине Збарской «Красная королева», в биографической драме о судьбе Валерия Ободзинского «Эти глаза напротив». Потом были «Танцы насмерть», «По щучьему велению», «Московские тайны», детектив «Карта памяти» и комедия «Галя, у нас отмена». В мелодраме «Свет в окне» Жвакин и вовсе сыграл сразу двух героев — братьев-близнецов.

Любимый кот Ивана по кличке Стэнли Ипкисс (Фото: Телеграм @zhvaka74)

Иван Жвакин сейчас



Иван часто ездит к детям в хоккейные лагеря, в лагерь «Артек». Также актёр планирует развивать свои вокальные способности. Жвакин в своё время пел и в хоре, и в Щепкинском училище.


Факты об актёре



Во время перерыва между съёмками сериала «Молодёжка» Иван Жвакин успел приобрести небольшой участок с домом. Актёр холост, живёт вместе с любимым котом по кличке Стэнли Ипкисс, сейчас подробности своей личной жизни он не раскрывает. Около трёх лет Иван состоял в отношениях с актрисой Ксенией Лукьянчиковой. Они познакомились во время съёмок сериала «Красная королева», где Ксения исполнила роль манекенщицы Регины Збарской. Почему же пара рассталась?

Иван Жвакин и Ксения Лукьянчикова (Фото: ВКонтакте @zhvakin_ivan)

«Просто разный характер и разные темпераменты. Такое бывает», — объяснил причину разрыва с Ксенией Иван.
Часто в интервью Жвакин представляет идеал любимой женщины.

«Не то, чтобы у меня были какие-то особенные требования. <…˃ Когда понимаешь, что с этим человеком тебе хорошо, когда возникает мощнейшая сцепка. Все девушки, с которыми я был в отношениях, замечательные, и я каждую боготворю. Но какой-то из последних фильтров не совпадал, и приходилось расставаться», — рассказывал актёр.

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«Я не хочу делать свадьбу на тысячу человек»: Анна Семенович сообщила, что находится в статусе невесты
25 февраля 2025, 13:22

Анна Семенович и Денис Шреер (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович 1 марта отметит юбилей – её исполнится 45 лет. Уже два года певица встречается с бизнесменом Денисом Шреером, который пока не спешит вступить с ней в брак. Однако звезда надеется, что в этом году наконец-то впервые выйдет замуж.
«По поводу события, которого уже лет пятнадцать ждут все вокруг, иногда даже кажется, что ждут сильнее, чем я. Не знаю, когда она состоится. Я же не Денис, я не могу решать за него, когда он будет готов сделать мне предложение руки и сердца. Пока я нахожусь в статусе невесты. Что касается свадьбы, то я не тот человек, который хочет делать огромное торжество на тысячу человек. Я бы хотела приятную свадьбу с самыми близкими людьми, с которыми я действительно дружу и люблю», – подчеркнула Семенович.
Певица часто ведёт свадьбы, поэтому не понаслышке знает, как устают молодожёны, когда на торжестве собирается тысяча человек. Каждому присутствующему гостю приходится уделять внимание, что очень утомляет и превращает свадьбу в рутину.

«А ещё же первый танец молодых, торт, букет невесты... Свадьба превращается в обязаловку, а не в праздник. Я так точно не хочу. Хочется просто насладиться этим мероприятием в уютной обстановке с любимыми людьми, а не устать от него», – подчеркнула артистка.
Семенович отметила, что очень гордится своим любимым мужчиной. Он зарабатывает намного больше, чем она, и уже накопил приличное состояние, которое позволит им жить в изобилии.

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