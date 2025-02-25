«Поймал»: Алла Пугачёва рассказала о новом увлечении 11-летнего сына

Фото: Instagram** @alla_orfey
Покинувшая Россию Алла Пугачёва опубликовала в соцсетях фотографию 11-летнего сына Гарри. Певица рассказала о новом увлечении ребёнка.
В последнее время 75-летняя исполнительница хита «Арлекино» практически перестала выходить в свет и делиться в соцсетях семейными фотографиями. Во время жизни в России она регулярно показывала детей и мужа. На днях она поделилась свежим снимком сына и пошутила про его новое увлечение – рыбалку.
На фотографии Гарри позировал на природе с мужчиной, который держал в руках небольшую рыбу.
Исполнительница не раскрыла, где и когда был сделан снимок. Также неизвестно, была ли она рядом с сыном в этот момент.
Напомним, что помимо Гарри супруги воспитывают дочь Елизавету.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
На фотографии Гарри позировал на природе с мужчиной, который держал в руках небольшую рыбу.
«Папа! Я вот такую рыбу поймал сегодня. Большую-пребольшую», – в шутку подписала снимок Пугачёва.Фото: Instagram** @alla_orfey
Исполнительница не раскрыла, где и когда был сделан снимок. Также неизвестно, была ли она рядом с сыном в этот момент.
Напомним, что помимо Гарри супруги воспитывают дочь Елизавету.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Анастасия Чинкова