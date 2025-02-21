«Отказывается уезжать из России»: сыновья Кристины Орбакайте разругались из-за политики

Кристина Орбакайте (фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Семью Аллы Пугачёвой разбросало по всему миру. Сама певица живёт на Кипре, её дочь Кристина Орбакайте и старший внук Никита Пресняков – в США. А вот один из членов семьи отказывается покидать Россию.
Младший сын Орбакайте от миллионера Руслана Байсарова Дени Байсаров продолжает работать в Москве и не собирается покидать Родину. Такое решение привело к конфликту между родственниками. Братья Дени и Никита перестали общаться из-за разногласий в политических взглядах.
Напомним, что Орбакайте и Байсаров расстались в 2003 году, когда Дени было пять лет. Когда мальчику исполнилось 11, его родители затеяли громкий судебный процесс. Тогда Кристина вышла замуж за американца Михаила Земцова, и Руслан опасался, что она навсегда увезёт сына в Штаты. В итоге бывшие супруги договорились, что Дени останется жить в России.
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«Братья разругались из-за того, что Дени отказывается переезжать в США и продолжает жить в России, тогда как Никита покинул Россию почти два года назад. Никита уговаривал брата, но Дени отказался и живёт счастливо в Москве. С мамой Кристиной тоже практически не общается», – сообщил знакомый семьи в беседе с изданием POPCAKE.Он подчеркнул, что теперь Орбакайте приходится проявлять чудеса дипломатии, чтобы выбрать время для встречи с сыновьями по отдельности.
Напомним, что Орбакайте и Байсаров расстались в 2003 году, когда Дени было пять лет. Когда мальчику исполнилось 11, его родители затеяли громкий судебный процесс. Тогда Кристина вышла замуж за американца Михаила Земцова, и Руслан опасался, что она навсегда увезёт сына в Штаты. В итоге бывшие супруги договорились, что Дени останется жить в России.
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Анастасия Чинкова