«Без шлема не отпускаю»: Решетова ответила на критику после катания с сыном на квадроцикле

21 октября 2025, 19:16

Решетова прокомментировала видео, где её сын едет на квадроцикле без шлема

Анастасия Решетова с сыном (Фото: Instagram* / @a.reshetova)

Анастасия Решетова отреагировала на критику в свой адрес после публикации видео, на котором её шестилетний сын Ратмир катается на квадроцикле без защитной экипировки.





Ранее модель показала, как мальчик управляет транспортом по вечерней дороге в Дубае. На кадрах Решетова снимала происходящее на телефон и подсказывала сыну, как ехать. После этого пользователи в соцсетях обвинили её в халатности и нарушении правил безопасности.



В ответ на негативные комментарии бывшая возлюбленная Тимати опубликовала новое фото ребёнка и пояснила, что ситуация не представляла опасности.





«Важно! Без шлема одного кататься я не отпускаю! На фото он просто паркуется», — подчеркнула Анастасия.