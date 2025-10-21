«Без шлема не отпускаю»: Решетова ответила на критику после катания с сыном на квадроцикле
Решетова прокомментировала видео, где её сын едет на квадроцикле без шлема
Анастасия Решетова отреагировала на критику в свой адрес после публикации видео, на котором её шестилетний сын Ратмир катается на квадроцикле без защитной экипировки.
Ранее модель показала, как мальчик управляет транспортом по вечерней дороге в Дубае. На кадрах Решетова снимала происходящее на телефон и подсказывала сыну, как ехать. После этого пользователи в соцсетях обвинили её в халатности и нарушении правил безопасности.
В ответ на негативные комментарии бывшая возлюбленная Тимати опубликовала новое фото ребёнка и пояснила, что ситуация не представляла опасности.
«Важно! Без шлема одного кататься я не отпускаю! На фото он просто паркуется», — подчеркнула Анастасия.Модель также отметила, что внимательно следит за безопасностью сына, особенно когда речь идёт о подобном транспорте.