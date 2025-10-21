Достижения.рф

Дочь Глюкозы встречается с мужчиной на 10 лет старше: пара попала в объективы на вечеринке

18-летняя дочь Глюкозы закрутила роман с 28-летним предпринимателем
Ray и Глюкоза (Фото: Instagram* / @ray_musicofficial)

Пока Глюкоза наслаждается семейной жизнью и новым музыкальным этапом, её старшая дочь Лидия Чистякова, выступающая под псевдонимом Ray, тоже не остаётся в тени.



18-летняя исполнительница всё чаще появляется на светских мероприятиях — и, как выяснилось, не одна.

На вечеринке певца Вани Дмитриенко корреспонденты заметили Лиду в компании загадочного молодого человека. Поначалу пара старалась держаться на расстоянии, но вскоре не смогла скрыть чувств: после концерта Ray и её спутник поцеловались и уехали вместе.

Инсайдеры утверждают, что девушка действительно состоит в отношениях, но тщательно скрывает личность возлюбленного. Однако журналистам Super удалось выяснить, что избранника зовут Иван Мурашов. Ему 28 лет, он родом из города Нытва Пермского края, а сейчас живёт в Москве.

Иван далёк от шоу-бизнеса — по данным Rusprofile, он индивидуальный предприниматель, занимающийся торговлей через автоматы. Судя по всему, Мурашов предпочитает спокойную, немедийную жизнь — в соцсетях его не найти.

Софья Метелева

