Дочь Глюкозы встречается с мужчиной на 10 лет старше: пара попала в объективы на вечеринке

21 октября 2025, 17:54

18-летняя дочь Глюкозы закрутила роман с 28-летним предпринимателем

Ray и Глюкоза (Фото: Instagram* / @ray_musicofficial)

Пока Глюкоза наслаждается семейной жизнью и новым музыкальным этапом, её старшая дочь Лидия Чистякова, выступающая под псевдонимом Ray, тоже не остаётся в тени.