Дочь Глюкозы встречается с мужчиной на 10 лет старше: пара попала в объективы на вечеринке
Пока Глюкоза наслаждается семейной жизнью и новым музыкальным этапом, её старшая дочь Лидия Чистякова, выступающая под псевдонимом Ray, тоже не остаётся в тени.
18-летняя исполнительница всё чаще появляется на светских мероприятиях — и, как выяснилось, не одна.
На вечеринке певца Вани Дмитриенко корреспонденты заметили Лиду в компании загадочного молодого человека. Поначалу пара старалась держаться на расстоянии, но вскоре не смогла скрыть чувств: после концерта Ray и её спутник поцеловались и уехали вместе.
Инсайдеры утверждают, что девушка действительно состоит в отношениях, но тщательно скрывает личность возлюбленного. Однако журналистам Super удалось выяснить, что избранника зовут Иван Мурашов. Ему 28 лет, он родом из города Нытва Пермского края, а сейчас живёт в Москве.
Иван далёк от шоу-бизнеса — по данным Rusprofile, он индивидуальный предприниматель, занимающийся торговлей через автоматы. Судя по всему, Мурашов предпочитает спокойную, немедийную жизнь — в соцсетях его не найти.
