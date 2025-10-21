«Хочется его прижать»: Никита Ефремов рассказал о встрече с отцом после выхода из колонии

21 октября 2025, 15:58

Никита Ефремов откровенно рассказал о чувствах к отцу после его освобождения

Никита Ефремов (Фото: Instagram* / @efremovefremov)

37-летний актёр Никита Ефремов впервые поделился с Лаурой Джугелия эмоциями после выхода из колонии его отца, заслуженного артиста России Михаила Ефремова.





Михаил провёл более четырёх лет за решёткой из-за ДТП со смертельным исходом и был освобождён по УДО в апреле.





«Это тяжёлый был момент. Понятно, по какому поводу он находился в местах не столь отдалённых. Мы давно не виделись, и непонятно, как себя вести, такое внимание прессы...», — признался Никита.

«Очень хочется его обнять и прижать, а с другой стороны, может, и не хочется. Не знаю. Эти две противоположности. Я смотрел на него, он был в каком-то своём мире. Ну, конечно, мы обнялись», — сказал он.