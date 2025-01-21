Без солнца и табака, но с пивом и закусками: раскрыт райдер рок-группы «Мумий Тролль»

Илья Лагутенко (фото: соцсети)
Лидер рок-группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко собирается в новый тур, чтобы заработать на покупку нового жилья взамен сгоревшего в Лос-Анджелесе дома. Telegram-канал Mash раскрыл райдер коллектива.
Отмечается, что в райдере есть намёки на пожары в Калифорнии, а общая сумма выступления составляет 8,5 миллиона рублей.
Помимо гонорара за выступление группа требует от организатора оплату расходов, которые связаны с трансфером, оплатой работы носильщиков и др.
Также музыканты просят, чтобы их везде сопровождали как минимум двое помощников, которые будут проводить погрузо-разгрузочные работы в аэропорту или на вокзале, в гостинице и на концертной площадке. При этом важным условием является наличие личных автомобилей у такого персонала.
В числе первых пунктов фигурирует питание участников группы. Суточный расчёт средств на еду составляет 100 евро на человека. Расходы на себя берут заказчики мероприятия.
Кроме того, из райдера следует, что музыканты должны жить в пятизвездочной или самой лучшей в городе гостинице. При этом, если группе что-то не понравится, что заказчик концерта должен быть готов в краткие сроки предложить альтернативное место проживания.
В составе группы 10 участников, их билеты на самолёт распределяются следующим образом: один билет в первый класс и девять билетов в эконом. Аналогично в гостинице – один номер люкс и девять одноместных. Очевидно, что самое лучшее достаётся Лагутенко.
К номеру в гостинице есть и другие требования. На окнах обязательно должны висеть блэкаут-шторы, чтобы не проникал солнечный свет. А в номере не должно чувствоваться запаха табака и гари. Последнее требование также распространяется на концертную площадку и автомобиль с водителем.
В гримёрке обязательно наличие большого зеркала и пятнадцати махровых полотенец, атрибутов для глажки белья и чистки обуви. Температура воздуха на площадке должна варьироваться от 18 до 25 градусов.
Во время выступления музыканты должны иметь доступ к минеральной воде, фруктовым сокам, газированным напиткам, пиву, холодным закускам, шоколадкам, хумусу и тик-таку.
Кроме того, охране и сотрудникам обслуги запрещено фотографироваться с музыкантами.
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Помимо гонорара за выступление группа требует от организатора оплату расходов, которые связаны с трансфером, оплатой работы носильщиков и др.
Также музыканты просят, чтобы их везде сопровождали как минимум двое помощников, которые будут проводить погрузо-разгрузочные работы в аэропорту или на вокзале, в гостинице и на концертной площадке. При этом важным условием является наличие личных автомобилей у такого персонала.
В числе первых пунктов фигурирует питание участников группы. Суточный расчёт средств на еду составляет 100 евро на человека. Расходы на себя берут заказчики мероприятия.
Кроме того, из райдера следует, что музыканты должны жить в пятизвездочной или самой лучшей в городе гостинице. При этом, если группе что-то не понравится, что заказчик концерта должен быть готов в краткие сроки предложить альтернативное место проживания.
В составе группы 10 участников, их билеты на самолёт распределяются следующим образом: один билет в первый класс и девять билетов в эконом. Аналогично в гостинице – один номер люкс и девять одноместных. Очевидно, что самое лучшее достаётся Лагутенко.
К номеру в гостинице есть и другие требования. На окнах обязательно должны висеть блэкаут-шторы, чтобы не проникал солнечный свет. А в номере не должно чувствоваться запаха табака и гари. Последнее требование также распространяется на концертную площадку и автомобиль с водителем.
В гримёрке обязательно наличие большого зеркала и пятнадцати махровых полотенец, атрибутов для глажки белья и чистки обуви. Температура воздуха на площадке должна варьироваться от 18 до 25 градусов.
Во время выступления музыканты должны иметь доступ к минеральной воде, фруктовым сокам, газированным напиткам, пиву, холодным закускам, шоколадкам, хумусу и тик-таку.
Кроме того, охране и сотрудникам обслуги запрещено фотографироваться с музыкантами.
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Анастасия Чинкова