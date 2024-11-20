Любовь Успенская включила в райдер свою дочь и увеличила гонорар до 4 млн

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Любовь Успенская добавила дочь в райдер — после её октябрьской пропажи. Теперь певица берёт Татьяну Плаксину на гастроли, чтобы минимизировать возможность ее повторного побега. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Артистка подняла гонорар на 500 тысяч в текущем году — до 4 миллионов рублей. Стоимость на выступление Успенской в Турции — 50 тысяч евро (5,3 млн рублей), в Дубае — уже 60 тысяч евро (6,4 млн рублей). Из условий: ультра все-включено для Любови и ее дочери, три билета в бизнес-класс плюс два экономом, оплата госпошлины за перевозку собаки, а также расходы по уходу за йоркширским терьером. Жить исполнительница будет строго в президентском люксе, а директор коллектива — в полулюксе.
В гримёрке у Успенской должны быть: виски Macallan 12 лет, вино Совиньон блан и фруктовая тарелка. Для коллектива — чай, кофе, сырная и мясная нарезки. Если организатор допустит какую-либо ошибку, то концерт отменят.
Напомним, в октябре 34-летняя дочь Успенской Татьяна Плаксина сбежала от матери в Израиль.
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В гримёрке у Успенской должны быть: виски Macallan 12 лет, вино Совиньон блан и фруктовая тарелка. Для коллектива — чай, кофе, сырная и мясная нарезки. Если организатор допустит какую-либо ошибку, то концерт отменят.
Напомним, в октябре 34-летняя дочь Успенской Татьяна Плаксина сбежала от матери в Израиль.
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Екатерина Коршунова