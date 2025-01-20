«Всюду портреты Путина»: SHAMAN рассказал о своем райдере

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Певец SHAMAN Ярослав Дронов заявил, что его райдер отличается скромностью, в котором нет дорогостоящих блюд и напитков, однако есть требование вешать в гримерке портрет президента России Владимира Путина. Об этом артист заявил в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам певца, в его райдере нет даже бутербродов, только кофе, чай, ягоды и фрукты.
SHAMAN также добавил, что в его гримерке нет алкоголя или вредной еды.
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«Я всегда прошу, чтобы был портрет нашего президента Владимира Путина. И в любой точке страны, куда бы я не приехал с концертом, всегда выполняют эту просьбу», — отметил Дронов.
SHAMAN также добавил, что в его гримерке нет алкоголя или вредной еды.
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Данил Пономарев