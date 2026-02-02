Достижения.рф

Без спонсорства от мамы: Погребняк и Водонаева учат сыновей зарабатывать самим

Погребняк и Водонаева заявили, что они против карманных денег для сыновей
Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

На премьере фильма «Равиоли Оли» Мария Погребняк и Алёна Водонаева неожиданно сошлись во взглядах на воспитание детей — особенно в финансовых вопросах. Об этом сообщает Super.



Обе звёздные мамы признались, что не считают нужным регулярно давать карманные деньги своим сыновьям.

По мнению Погребняк и Водонаевой, девочкам деньги всё же необходимы — чтобы чувствовать себя ухоженными и уверенными, «как принцессы». А вот мальчикам, уверены они, куда полезнее учиться самостоятельности: общественный транспорт, дисциплина и собственные усилия.

Мария рассказала, что её сын Артём уже зарабатывает сам — он занимается футболом и получает около 7,5 тысячи рублей. Более того, парень даже отказался просить прибавку, честно признавшись, что пока не считает себя достойным повышения. Именно на эти деньги он и живёт.

Такой подход, по словам Погребняк, помогает сыну ценить труд и деньги, а не воспринимать родительскую поддержку как нечто само собой разумеющееся.

