Без спонсорства от мамы: Погребняк и Водонаева учат сыновей зарабатывать самим
На премьере фильма «Равиоли Оли» Мария Погребняк и Алёна Водонаева неожиданно сошлись во взглядах на воспитание детей — особенно в финансовых вопросах. Об этом сообщает Super.
Обе звёздные мамы признались, что не считают нужным регулярно давать карманные деньги своим сыновьям.
По мнению Погребняк и Водонаевой, девочкам деньги всё же необходимы — чтобы чувствовать себя ухоженными и уверенными, «как принцессы». А вот мальчикам, уверены они, куда полезнее учиться самостоятельности: общественный транспорт, дисциплина и собственные усилия.
Мария рассказала, что её сын Артём уже зарабатывает сам — он занимается футболом и получает около 7,5 тысячи рублей. Более того, парень даже отказался просить прибавку, честно признавшись, что пока не считает себя достойным повышения. Именно на эти деньги он и живёт.
Такой подход, по словам Погребняк, помогает сыну ценить труд и деньги, а не воспринимать родительскую поддержку как нечто само собой разумеющееся.
