Без спонсорства от мамы: Погребняк и Водонаева учат сыновей зарабатывать самим

02 февраля 2026, 22:45

Погребняк и Водонаева заявили, что они против карманных денег для сыновей

Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

На премьере фильма «Равиоли Оли» Мария Погребняк и Алёна Водонаева неожиданно сошлись во взглядах на воспитание детей — особенно в финансовых вопросах. Об этом сообщает Super.