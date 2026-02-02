«Маленькая страна» с размахом: стало известно, как Королёва поздравила Лещенко с 84-летием

02 февраля 2026, 22:32

Королёва закружила гостей в хороводе на 84-летии Лещенко

Наташа Королёва (Фото: Instagram* / @koroleva__star)

Наташа Королёва стала одной из главных гостей на праздновании 84-летия Льва Лещенко и подготовила для легендарного артиста особенный музыкальный подарок. Об этом сообщает Super.