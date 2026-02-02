«Маленькая страна» с размахом: стало известно, как Королёва поздравила Лещенко с 84-летием
Наташа Королёва стала одной из главных гостей на праздновании 84-летия Льва Лещенко и подготовила для легендарного артиста особенный музыкальный подарок. Об этом сообщает Super.
В честь дня рождения она исполнила свой знаменитый хит «Маленькая страна», превратив выступление в тёплый и по-домашнему душевный момент — певица собрала всех присутствующих в хоровод.
Видео с торжества Королёва опубликовала в своём блоге. На кадрах видно, как гости с улыбками поддерживают атмосферу праздника, а сам именинник не упускает возможности пошутить.
Лев Лещенко, обращаясь к собравшимся, с юмором отметил, что нынешний день рождения — лишь «репетиция» перед следующим. По словам артиста, будущую дату он уже готов считать государственным праздником, который, как и положено таким событиям, будут отмечать при любых обстоятельствах — «вопрос только где».
