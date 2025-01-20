«Без ссор они не могут»: младшая дочь Игоря Николаева раскрыла тайны родителей

Игорь Николаев с дочерью Вероникой (Фото: соцсети)
«Они спорят, ругаются. Я не знаю, из-за чего, вдруг папа чего-то не то съел или из-за опозданий. Это мои родители, без ссор они не могут. Тарелки все еще живы, это слава Богу, это нормально пока еще у них», — рассказала девочка.
Она также призналась, что папа часто балует ее и покупает дорогие подарки, при этом мама — более строгая. Однако девочка пожаловалась, что папа заставляет ее играть на фортепиано, что ей не всегда нравится.
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