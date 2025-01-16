Связь с Пугачёвой и тайные романы: с кем Игорь Николаев изменял Королёвой и как стал популярным

Композитор, музыкант и певец Игорь Николаев известен не только среди поклонников зрелого возраста, но и среди молодых людей. Стоит только вспомнить совместный клип, в котором снялся сам Николаев, Александр Гудков, Иван Ургант и Feduk. Видео тогда набрало много просмотров в Интернете. О том, как композитор обрёл популярность, о его романах, а также о том, как он едва не умер в 2023 году, читайте в материале «Радио 1».