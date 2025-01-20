«Сейчас ему могло быть уже три месяца»: Катерина Шпица впервые высказалась о боли от потери ребенка

Екатерина Шпица и ее супруг Руслан Панов (Фото: соцсети)
Весной 2024 года актриса Катерина Шпица рассказала о потере ребенка. Тогда уже на первом скрининге ей поставили диагноз «неразвивающаяся беременность». Только сейчас она смогла впервые прокомментировать, как пережила это горе.
«Сейчас нашему ребенку могло быть уже три месяца. Безусловно, болит, и об этой боли никогда не забыть. Она просто со временем становится частью жизненного опыта, она приглушается. И женщины, и мужчины, желающие стать родителями, меня поймут. Тут даже без слов», — высказалась Катерина в беседе с Элиной Абдикадировой.
Шпица призналась, что своими переживаниями ей сложно делиться даже с близкими людьми. По ее словам, трагедию потери ребенка женщина вынуждена переживать самостоятельно или, в лучшем случае, с супругом.
При этом актриса отметила, что в такой сложный период можно легко разочароваться в мужчине, так как все даже мелкие проблемы в отношениях сильно усугубляются. По словам Шпицы, именно такой период может стать одним из этапов по пути осознанной и глубокой любви.
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