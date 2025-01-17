Волочкова показала видео с Пугачёвой и поблагодарила Николаева: как балерина поздравила композитора с 65-летием

Игорь Николаев (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Балерина Анастасия Волочкова поздравила с днём рождения композитора Игоря Николаева и поблагодарила его за песню, написанную специально для неё. В своём Telegram-канале артистка обнародовала архивное видео со своим дебютным выступлением.
В пятницу, 17 января, Народному артисту России, певцу, композитору и автору песен Игорю Николаеву исполнилось 65 лет. Он принимает поздравления от родственников, коллег и поклонников. Не забыла об особенной дате и эпатажная балерина Анастасия Волочкова, отдыхающая сейчас на Мальдивах.
Бывшая прима Большого театра рассказала, что в 2010 году на концерте «Рожественские встречи» Аллы Пугачевой она впервые исполнила свою дебютную песню «Балерина», которую специально для неё написал Николаев.
Тогда Пугачёва объявила, что Волочкова запела. Балерина предстала перед зрителями в платье с чёрным корсетом и белым подолом. Она выполняла различные элементы из балета, демонстрируя свою коронную растяжку.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Бывшая прима Большого театра рассказала, что в 2010 году на концерте «Рожественские встречи» Аллы Пугачевой она впервые исполнила свою дебютную песню «Балерина», которую специально для неё написал Николаев.
Тогда Пугачёва объявила, что Волочкова запела. Балерина предстала перед зрителями в платье с чёрным корсетом и белым подолом. Она выполняла различные элементы из балета, демонстрируя свою коронную растяжку.
«Волочкова, с дебютом тебя! Видишь, когда поешь, не летят букеты, как в балете. У нас всё проще, у нас всё в конце. Если нравится, то все встают и аплодируют. Привыкай, детка, к нашей певческой доле», – с иронией сказала Примадонна.Анастасия поздравила Николаева и поблагодарила за первую песню, отметив, что сейчас в её альбоме уже 23 трека. В ответ Николаев выразил благодарность Волочковой за тёплые слова и поздравления.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова