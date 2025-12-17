«Бежала от хейта»: адвокат семьи Яниса Тиммы резко высказалась об Анне Седоковой в годовщину его смерти
В годовщину смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы его семья вновь напомнила о неурегулированном конфликте с Анной Седоковой.
Комментарий Super дала адвокат родителей спортсмена Маргарита Гаврилова, которая сейчас ведёт судебные разбирательства по вопросам наследства и имущества.
По словам юриста, в день годовщины трагедии Седокова находилась в Майами, куда, как утверждает Гаврилова, уехала, чтобы скрыться от волны критики. Адвокат заявила, что певица предпочитает публичные эмоциональные обращения в соцсетях вместо правового диалога.
Она также рассказала, что семья Яниса продолжает тяжело переживать утрату. В Латвии в день годовщины у посольства был организован мемориал в память о спортсмене, который скончался в ночь с 16 на 17 декабря — трагедия произошла в день рождения его бывшей супруги.
Отдельно адвокат упомянула сына Яниса Тиммы — Кристиана. По её словам, мальчик до сих пор остро переживает смерть отца, часто вспоминает его и тяжело переносит утрату. Несмотря на это, ребёнок активно развивается: профессионально занимается футболом, пробует себя в баскетболе и шахматах.
Янису Тимме могло бы исполниться 33 года.
