Дженнифер Лопес в 56 лет показала страстное танго с загадочным партнёром

17 декабря 2025, 15:38

56-летняя Дженнифер Лопес впечатлила подписчиков видео танца в воздухе

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram* / @jlo)

Дженнифер Лопес снова удивила фанатов, продемонстрировав своё мастерство в танце.