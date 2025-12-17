Дженнифер Лопес в 56 лет показала страстное танго с загадочным партнёром
Дженнифер Лопес снова удивила фанатов, продемонстрировав своё мастерство в танце.
В личном блоге певица опубликовала видео страстного танго с загадочным мужчиной, который, скорее всего, является частью её танцевальной команды.
Подписчики отметили, что трудно было сосредоточиться на партнёре, ведь внимание полностью притягивала сама Дженнифер. Даже в 56 лет она продолжает поражать гибкостью и техникой, умело передвигаясь в воздухе, словно не касаясь пола.
На фоне танцевальной активности поп-дива не оставила равнодушными новости о встрече с бывшим мужем Беном Аффлеком. Источники сообщили, что пара пересеклась в школе своих детей, но не поздоровалась и держалась на расстоянии, общаясь с другими родителями.
