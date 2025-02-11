«Без тюнинга и обвеса»: Алексей Воробьев заявил о намерении жениться и озвучил требования к будущей невесте

Алексей Воробьев (Фото: Telegram @alexsparrow_official)
Актер и певец Алексей Воробьев о желании жениться. Он отметил, что мероприятие сомнительное, а проблем от него больше, чем радости, однако считает, что веселья точно станет больше. С этим вопросом он решил не затягивать и сразу описал требования к будущей супруге.
«Ищу невесту: умную, красивую, желательно талантливую, но этот пункт не обязателен — у меня самого таланта на десятерых хватит. Пробег варьируемый, все равно у всех скручен, в оригинальном корпусе, без рестайлинга, тюнинга и обвеса», — написал Воробьев в соцсети.
Он также напомнил, что ему 37 лет, женат еще не был. Он также отметил свое невероятное чувство юмора. По словам Алексея, одной из его главных качеств является умение прощать. Артист уверен, что ключ к прощению находится в понимании. Стоит понять мотивацию человека и злиться на него уже не получается, пояснил мужчина. Однако, простив предательство, Воробьев сразу прощается с человеком навсегда.
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