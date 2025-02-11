«Без тюнинга и обвеса»: Алексей Воробьев заявил о намерении жениться и озвучил требования к будущей невесте

Актер и певец Алексей Воробьев о желании жениться. Он отметил, что мероприятие сомнительное, а проблем от него больше, чем радости, однако считает, что веселья точно станет больше. С этим вопросом он решил не затягивать и сразу описал требования к будущей супруге.