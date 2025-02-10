«Дай бог всем такого же вайба»: Валентина Иванова показала фото с Тимати из Франции

Тимати и Валентина Иванова (Фото: Инстаграм* @halfbloodval)
Модель Валентина Иванова опубликовала свежие фотографии с рэпером Тимати. В личном блоге возлюбленная артиста поделилась несколькими роскошными кадрами с романтической поездки во Францию. Поклонники пришли в полный восторг от кадров.
«Самая стильная и красивая пара», «Первый раз хвалю выбор Тимати. Очень клевая», «Ну это просто огонь», «Дай бог всем такого же вайба», «Красивая пара. Две шикарные личности», — подчеркнули подписчики в комментариях под постом Валентины.
Некоторые фанаты отметили, что она на этих кадрах выглядит особенно роскошно.
В других своих публикациях Иванова писала, что у нее в архиве много фотографий с поездки.
«Париж — город любви, французских поцелуев и хрустящих круассанов», — обратила внимание возлюбленная Тимати.
Ранее сообщалось, что турецкий актер Бурак Озчивит прилетел в РФ для участия в двух концертах. Он сфотографировался в шапке-ушанке.
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Ольга Енгалычева