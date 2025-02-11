«Самая лучшая на свете»: Игорь Петренко прервал молчание о бывшей жене Екатерине Климовой

Игорь Петренко и Екатерина Климова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Игорь Петренко и Екатерина Климова развелись в 2014 году. Пара рассталась совсем не на дружеской ноте: Игорь случайно узнал, что Екатерина изменила ему.
После развода Петренко не выплатил бывшей жене почти десять миллионов рублей по алиментам. Климова через суд потребовала погасить долги, но расплатиться по ним сразу ее мужчина не смог.
Несмотря на скандал с алиментами, актер с теплотой отзывается о Екатерине, передает kp.ru. Петренко старается регулярно общаться с сыновьями и называет свои отношения с мальчиками доверительными.
Уточняется, что за последние месяцы Петренко удалось значительно сократить долг перед экс-супругой. По данным на январь текущего года, артисту осталось выплатить Климовой чуть менее 1,3 млн рублей.
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Несмотря на скандал с алиментами, актер с теплотой отзывается о Екатерине, передает kp.ru. Петренко старается регулярно общаться с сыновьями и называет свои отношения с мальчиками доверительными.
«Я стараюсь, скажем так, воспитывать и культивировать отношения. Мама — это мама. Что бы ни было, она самая лучшая на свете», — отметил актер.
Уточняется, что за последние месяцы Петренко удалось значительно сократить долг перед экс-супругой. По данным на январь текущего года, артисту осталось выплатить Климовой чуть менее 1,3 млн рублей.
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