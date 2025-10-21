Без угроз и шантажа не обошлось: певица Ханна показала подарок мужа за полмиллиона
Певица Ханна похвасталась роскошным колье от мужа за 500 тысяч рублей
Певица Ханна поделилась в блоге дорогим подарком от супруга Паши — элегантным колье от бренда Messika стоимостью полмиллиона рублей.
Исполнительница призналась, что, несмотря на шикарность презента, уговорить её всё-таки пришлось с «лёгкой» долей шантажа и угроз.
Ранее Ханна уже удивляла подписчиков, показав сумку за 5,5 миллиона рублей. Судя по всему, роскошь в жизни артистки занимает особое место.
Также певица утверждала, что стремится проживать каждый день по максимуму и постоянно работает над собой, чтобы становиться лучше.
