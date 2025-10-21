Достижения.рф

Миллиардер Василий Клюкин женился на модели Валерией Лазник, которая младше его на 15 лет

Молодая модель Валерия Лазник вышла замуж за миллиардера Василия Клюкина
Василий Клюкин и Валерия Лазник (Фото: Instagram* / @leralaznik)

Модель Валерия Лазник официально стала супругой миллиардера, архитектора и сооснователя «Совкомбанка» Василия Клюкина.



Свадьба состоялась вскоре после помолвки — пара обручилась в конце сентября, а уже в октябре узаконила отношения.

Счастливые молодожёны поделились первыми свадебными снимками в соцсетях. На фото Валерия и Василий позируют на ярко-красном фоне, не скрывая эмоций и нежности друг к другу.
Известно, что Клюкин старше своей избранницы на 15 лет.

Для миллиардера это не первый брак — ранее он был женат на модели Анне, которая родила ему двоих детей.

