Миллиардер Василий Клюкин женился на модели Валерией Лазник, которая младше его на 15 лет

Модель Валерия Лазник официально стала супругой миллиардера, архитектора и сооснователя «Совкомбанка» Василия Клюкина.
Свадьба состоялась вскоре после помолвки — пара обручилась в конце сентября, а уже в октябре узаконила отношения.
Счастливые молодожёны поделились первыми свадебными снимками в соцсетях. На фото Валерия и Василий позируют на ярко-красном фоне, не скрывая эмоций и нежности друг к другу.
Известно, что Клюкин старше своей избранницы на 15 лет.
Для миллиардера это не первый брак — ранее он был женат на модели Анне, которая родила ему двоих детей.
