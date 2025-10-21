«Я сохранила своё лицо»: жена Natan впервые объяснила, почему простила измену мужа
Жена Natan впервые откровенно рассказала, почему решила простить измену мужа
Супруга певца Natan — Анастасия Швецова — впервые откровенно высказалась о том, почему решила простить мужа после измен.
В личном блоге она призналась, что это решение не было импульсивным: перед тем как сделать выбор, она долго обдумывала всё, что произошло между ними.
«Женское достоинство — это видеть всё ясно, сохранять уважение к себе и действовать не из гордыни, а из внутренней силы при любом исходе. После всего, что произошло, я чувствую, что вышла из ситуации достойно. Я сохранила своё лицо — прежде всего перед собой. Несмотря на десятки предложений интервью и съёмок, я не пошла в медиапространство в состоянии боли», — отметила Анастасия.Она добавила, что больше не реагирует на хейт и не пытается оправдываться перед публикой.
«Достоинство — это двигаться вперёд без злости, с миром в душе и с уверенностью в том, кто ты есть. Это когда ты любишь этот мир и себя в нём — настолько, что тебе больше не нужно доказывать ничего, никому», — заявила жена Natan.