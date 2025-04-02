«Безбровое воплощение зла»: Оксана Самойлова рассказала о переходном возрасте своей старшей дочери

Оксана Самойлова (фото: Telegram @sammyfam)
Подростковое время является одним из самых тяжелых в процессе воспитания ребенка. Сейчас с этим столкнулись Джиган и Оксана Самойлова, дочери которых Ариеле 13 лет. Блогер поделилась, с какими проблемами она сталкивается во время переходного возраста девочки.
В первую очередь Ариела не может принять свою внешность, в чем сама открыто признавалась. Из-за этого подросток постоянно экспериментирует со внешним видом. Сейчас девочка предпочитает одеваться в мешковатую одежду, выбирает темную косметику и рисует тонкие брови.
Еще Самойлову удивила ванная девочки, где ребенок воплотила все свои самые смелые идеи. К примеру, над унитазом ребенка весит светящийся символ биологической опасности. Стены ванной расклеены плакатами, а унитаз наклейками. При этом коврики в комнате кровавого цвета, что поразило Оксану.
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«Я, конечно, знала, что такое переходный возраст, но считала, что с Ариелой меня это не коснется. Я думала, с Леей выхватим, с Майей — вероятно, но не с Ариелой. Потому что невозможно было представить, что этот божий ангел превратится в безбровое воплощение зла», — прокомментировала Оксана поведение дочери.
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Еще Самойлову удивила ванная девочки, где ребенок воплотила все свои самые смелые идеи. К примеру, над унитазом ребенка весит светящийся символ биологической опасности. Стены ванной расклеены плакатами, а унитаз наклейками. При этом коврики в комнате кровавого цвета, что поразило Оксану.
«Унитаз в наклейках, какие-то кровавые коврики. А над ванной самое интересное… Кто все эти люди? Много-много цветов. Это точно ванная? Стена, конечно, просто пушка-бомба», — комментирует блогер.
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Иван Мусатов