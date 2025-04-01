«И даже папа»: Самойлова заявила, что нашла Джигана на помойке

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Блогер Оксана Самойлова заявила в соцсетях, что нашла Джигана (Денис Устименко) на помойке. История началась после того, как дочь знаменитости Лея рассказала своему брату Давиду, что мама нашла его на помойке.
На видео, опубликованном в соцсетях Самойловой, женщина говорит расстроенному ребенку: «вы все найдены на помойке, все в порядке. И даже папа». Кроме того, модель опубликовала на эту тему шуточный коллаж. На одном из фото у Джигана на шее висит табличка с данными для банковского перевода и номер.
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«Так по моему мнению будет выглядеть мой муж, если мы разведемся», — подписала снимок Самойлова.Перед этим Самойлова сообщала подписчикам о здоровье своих детей.
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Никита Кротов