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«И даже папа»: Самойлова заявила, что нашла Джигана на помойке

Самойлова заявила, что нашла Джигана на помойке
Джиган и Оксана Самойлова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Блогер Оксана Самойлова заявила в соцсетях, что нашла Джигана (Денис Устименко) на помойке. История началась после того, как дочь знаменитости Лея рассказала своему брату Давиду, что мама нашла его на помойке.
На видео, опубликованном в соцсетях Самойловой, женщина говорит расстроенному ребенку: «вы все найдены на помойке, все в порядке. И даже папа». Кроме того, модель опубликовала на эту тему шуточный коллаж. На одном из фото у Джигана на шее висит табличка с данными для банковского перевода и номер.



«Так по моему мнению будет выглядеть мой муж, если мы разведемся», — подписала снимок Самойлова.
Перед этим Самойлова сообщала подписчикам о здоровье своих детей.

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#семья
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#блогер
Бывший продюсер певца SHAMAN высказался о его свадьбе с Мизулиной
Первый продюсер SHAMAN Яковлев пожелал певцу счастья с Мизулиной
01 апреля 2025, 18:59

Екатерина Мизулина и SHAMAN (Фото: Telegram @ekaterina_mizulina)

Экс-продюсер певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Александр Яковлев заявил, что рад за успехи артиста в личной жизни. Об этом сообщает NEWS.ru.
Певцу и его возлюбленной Екатерине Мизулиной Яковлев пожелал счастья. По мнению экс-продюсера, свадьба звезд может пройти в закрытом формате.

«Мне кажется, они куда-нибудь свалят, где-нибудь поженятся на Сахалине, чтобы никто не видел. И благополучно объявят о том, что они пара теперь официально», — цитирует его NEWS.ru.

Яковлев отказался комментировать развод Дронова с женой, который состоялся в прошлом году.

Напомним, 9 марта Ярослав Дронов объявил об отношениях с Екатериной Мизулиной во время своего сольного концерта «Ты моя» на сцене «Live Арена» в Москве.

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#отношения
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#екатерина мизулина
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P. Diddy победил в суде и опроверг обвинения в насилии на крупной вечеринке
Суд отклонил один иск против рэпера P. Diddy о домогательствах
01 апреля 2025, 18:46

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Американский рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, выиграл суд по одному из исков. В частности, по делу о сексуальных домогательствах. Согласно обвинению, мужчина домогался девушки в 1995 году, а когда та ему отказала — ударил ее. Суд решил, что жертва должна подать деанонимный иск. Уточняется, что последняя отказалась, предположительно, испугавшись публичного разбирательства.
«Сама тяжесть обвинений в сочетании с тем фактом, что истец не представила никаких доказательств конкретного и конкретного вреда от раскрытия её личности, а также серьёзный ущерб, нанесённый ответчикам из-за сохранения её личности в тайне, подрывают её право на анонимное продолжение разбирательства», — процитировал судью Deadline.

Однако рэперу пока рано радоваться, ведь его по-прежнему могут посадить пожизненно за прочие преступления. Упоминаются насилие, угрозы убийством, секс-торговля людьми и отмывание денег. Вместе с тем это уже не первый отклоненный иск против исполнителя.

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#мир
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#суд
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«Не подпускать непонятных фанатов»: Птаха ответил, откуда у Техника проблемы со здоровьем
Птаха: У Паши Техника проблемы со здоровьем из-за антидепрессантов
01 апреля 2025, 18:12

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashaa84)

Проблемы со здоровьем у Паши Техника могут быть связаны с антидепрессантами, считает его коллега-рэпер Птаха (Давид Нуриев). Предположениями артист поделился с NEWS.ru. Он уверен, что Павлу необходимо менять собственное окружение.
«Это все вещества. Антидепрессанты, вот и проблемы со здоровьем. (…) Я надеюсь, что он возьмется за голову, поймет, что жить классно, нужно просто перебороть эту историю. Ну и окружение поймет, что оно может потерять Пашу…» — сказал Птаха.
Собеседник добавил, что к Технику надо «не подпускать непонятных фанатов». Сегодня утром стало известно, что рэп-исполнителю в Таиланде не хватает лекарств, которые есть в России. Состояние знаменитости поддерживают аппараты экстракорпоральной оксигенации и искусственной вентиляции легких.

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Кудрявцева поздравила Лазарева с днём рождения и выложила с ним архивные фото
01 апреля 2025, 17:39

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев (Фото: Instagram*, @leratv)

Сегодня, 1 апреля, певец Сергей Лазарев празднует свой день рождения. Одной из первых его поздравила телеведущая Лера Кудрявцева, с которой он был в отношениях.
Кудрявцева разместила в личном блоге фото с артистом разных лет.
«Сереня, с днём рождения, мой дружочек! Твори, радуй, будь здоров и счастлив! «…» Люблю, обнимаю, горжусь! Будь счастлив каждую минуту!» — написала Кудрявцева.
Лазарев поблагодарил телезвезду за тёплые слова.

Сергей и Лера начали встречаться в 2008 году, расстались они в 2012-м. Через год, в 2013 году, Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова.
«Я влюбилась в спортсмена. Серёжа, кстати, долго не разговаривал со мной из-за этого. Лазарев просто был женат на своей работе, я хотела детей. Мы разговаривали о малышах, думали, но не сложилось. С тех пор столько времени прошло!» — объясняла телеведущая.
Сам музыкант всегда нежно говорит об экс-возлюбленной.

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Продюсер Рудченко объяснил низкие продажи билетов на концерты Григория Лепса
Продюсер Рудченко связал низкие продажи билетов на концерты Лепса с постом
01 апреля 2025, 17:28

Григорий Лепс (Фото: Telegram-канал @gvleps_official)

Продюсер Павел Рудченко объяснил, почему Григорий Лепс столкнулся с низкими продажами билетов на концерты. Об этом информирует сайт «Страсти».
По его мнению, сложившаяся ситуация вряд ли станет «регулярной историей». Продюсер выразил мнение, что билеты могут раскупить за три дня до концерта.

«И опять же, продажа такая не очень рьяная именно билетов на концерты, на развлекательные мероприятия, может быть связана с Великим постом перед Пасхой», — отметил Рудченко.

Такое часто случается именно в эти даты, заключил он.

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