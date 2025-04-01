Паулина Андреева объявилась после развода с Бондарчуком — счастлива в компании известных мужчин

Американский рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, выиграл суд по одному из исков. В частности, по делу о сексуальных домогательствах. Согласно обвинению, мужчина домогался девушки в 1995 году, а когда та ему отказала — ударил ее. Суд решил, что жертва должна подать деанонимный иск. Уточняется, что последняя отказалась, предположительно, испугавшись публичного разбирательства.