Паулина Андреева объявилась после развода с Бондарчуком — счастлива в компании известных мужчин

Паулина Андреева (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Паулина Андреева впервые напомнила о себе после новости о разводе с Федором Бондарчуком. Актриса дала понять, что ее жизнь продолжается.
На сегодняшний день Андреева находится в Санкт-Петербурге в компании известных мужчин и коллег, о чем сообщает в своем блоге. С ними она принимает участие в съемках фильма «Битва моторов».
Примечательно, что главные роли в картине исполняют Юра Борисов и Иван Янковский.
Напомним, в конце марта 36-летняя актриса Паулина Андреева и 57-летний режиссер Федор Бондарчук объявили о расставании. Они не стали раскрывать причины разрыва, а лишь отметили, что все меняется.
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Примечательно, что главные роли в картине исполняют Юра Борисов и Иван Янковский.
Напомним, в конце марта 36-летняя актриса Паулина Андреева и 57-летний режиссер Федор Бондарчук объявили о расставании. Они не стали раскрывать причины разрыва, а лишь отметили, что все меняется.
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Екатерина Коршунова