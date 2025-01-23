Выяснилось, кто сменил Марка Варшавера на посту директора «Ленкома» на фоне скандалов в театре

Марк Варшавер и Марк Захаров (Фото: соцсети)
Марк Варшавер больше не занимает пост директора театра «Ленком Марка Захарова». Теперь эту должность займет Дмитрий Берестов, руководивший Театром на Юго-Западе. О назначении Берестова стало известно из сообщения Департамента культуры Москвы.
Также заслуженный работник искусств РФ и руководитель «Центра драматургии и режиссуры» Владимир Панков назначен художественным руководителем театра.
Сам Марк Варшавер остается в «Ленкоме» и теперь будет занимать новую должность — президент театра. Как уточнили в пресс-службе Департамента культуры, его назначение связано с перестановками, которые сейчас происходят в театре.
Марк Захаров, руководивший «Ленкомом» более 40 лет, скончался в 2019 году. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. После его смерти театр столкнулся с масштабными изменениями, которые продолжаются до сих пор.
С начала января стало особенно заметно, что театр переживает непростые времена. Дмитрий Певцов сообщил, что его уволили без предупреждения. Актер узнал об этом после того, как его портрет убрали из фойе театра. Он также заявил, что официального уведомления о своем увольнении не получал и считает комментарии руководства формальными и безосновательными.
Дочь бывшего директора театра Александра Захарова также выразила обеспокоенность текущими событиями. Актриса, которая служит в театре уже 42 года, отметила, что ей дали понять — она больше не должна выходить на сцену «Ленкома».
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Сам Марк Варшавер остается в «Ленкоме» и теперь будет занимать новую должность — президент театра. Как уточнили в пресс-службе Департамента культуры, его назначение связано с перестановками, которые сейчас происходят в театре.
Марк Захаров, руководивший «Ленкомом» более 40 лет, скончался в 2019 году. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. После его смерти театр столкнулся с масштабными изменениями, которые продолжаются до сих пор.
С начала января стало особенно заметно, что театр переживает непростые времена. Дмитрий Певцов сообщил, что его уволили без предупреждения. Актер узнал об этом после того, как его портрет убрали из фойе театра. Он также заявил, что официального уведомления о своем увольнении не получал и считает комментарии руководства формальными и безосновательными.
«Ленком» больше не нуждается в Певцове? Фото актера сняли со стены почета театра
Дочь бывшего директора театра Александра Захарова также выразила обеспокоенность текущими событиями. Актриса, которая служит в театре уже 42 года, отметила, что ей дали понять — она больше не должна выходить на сцену «Ленкома».
«Мне кажется, что в театре назрел глубокий кризис. Это мое мнение», — призналась актриса.Однако позднее Марк Варшавер опроверг эту информацию, заявив, что Александра Захарова остается частью труппы театра.
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Мария Моисеева