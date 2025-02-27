Железняк рассказала, почему сохраняет нейтралитет в ссоре между актёрами «Сватов» и как совмещает карьеру и семью

Олеся Железняк (Фото: Телеграм, @jeleznyak_official)
Яркая и харизматичная актриса Олеся Железняк сейчас чаще блистает на театральных подмостках, также регулярно ездит с благотворительными миссиями в новые регионы России.
Если говорить о киноработах, то в конце 2024 года вышел фильм «Баба Яга спасёт Новый год», в котором Железняк вернулась к роли Кикиморы (актриса принимала участие в съёмках картины «Баба Яга спасёт мир»).
О творческом пути и о том, как Железняк удаётся совмещать семейную жизнь и актёрство, читайте в материале «Радио 1».
Пестовала мечту
Олеся Железняк родилась в Москве 11 ноября 1974 года в простой семье. Её мать работала швеёй, а отец был грузчиком. У актрисы есть две старшие сестры — Оксана и Людмила. Они привили Олесе любовь к книгам и танцам. Это увлечение оказалось настолько сильным, что девочка всерьёз задумалась о сцене.
Олеся Железняк (Фото: Instagram*, @jeleznyak_official)
Позже в её жизни появилось кино — она не могла представить дня без посещения библиотеки или киносеансов. Однако родители, будучи людьми практичными, не разделяли стремления дочери и настояли, чтобы она поступала в Плехановский университет на экономический факультет. Олеся так и сделала, но уже после первого экзамена поняла, что не хочет продолжать обучение. Недолго раздумывая, Железняк забрала документы и подала их в колледж культуры, где попала на курс хореографии к преподавателю Людмиле Бойцовой.
Олеся получила профессию педагога-хореографа, но вскоре решила попробовать себя в театральной сфере, её приняли в студию на Арбате. Работа там не продлилась долго — уже через месяц театр закрылся. Тогда она поставила перед собой цель – поступить в ГИТИС. Со второй попытки ей это удалось — Железняк зачислили на курс Марка Захарова.
Ещё будучи студенткой четвёртого курса, Олеся Железняк начала работать в театре «Ленком», её пригласил Марк Захаров (художественный руководитель и главный режиссёр театра). Здесь актриса столкнулась с критикой. Так, на одной из репетиций спектакля «Варвар и еретик» (это был дебют Железняк) актёр Леонид Броневой резко высказался о её игре и заявил:
Олеся Железняк (Фото: Телеграм, @jeleznyak_official)
Впервые на экране артистка появилась в фильме Тиграна Кеосаяна «Ландыш серебристый», она исполнила роль Зои Мисочкиной. Дебют оказался успешным, и режиссёры стали активно приглашать Олесю в новые проекты. В 2002 году она получила главную роль в сериале «Провинциалы», а уже в 2004-м появилась в образе Гали Копыловой — подруги Виктории Прутковской (роль исполнила Анастасия Заворотнюк) в популярном ситкоме «Моя прекрасная няня».
В 2010 году актриса присоединилась к актёрскому составу сериала «Сваты», а спустя годы начала экспериментировать с жанрами. В 2020 году она снялась в криминальном детективе «Казанова», а в 2021-м появилась в комедийном сериале «Гранд».
Со своим мужем Спартаком Сумченко Олеся Железняк познакомилась ещё до поступления в театральный, когда проходила подготовительные курсы во ВГИКе. Их общение началось с дружбы, которая продолжалась, даже когда они выбрали разные учебные заведения. Со временем чувства стали крепче, и после окончания вузов они решили пожениться.
В 2003 году в семье родился первенец — сын Савелий, спустя три года — дочь Агафья. В 2010 году на свет появился Прохор, а в 2013-м — сын Фома.
Олеся Железняк и Спартак Сумченко (Фото: Instagram*, @jeleznyak_official)
Актриса всегда сама занималась воспитанием детей, не прибегая к помощи нянь. Более того, она даже не отправляла их в детский сад, считая, что в раннем возрасте малыши должны как можно больше времени проводить с матерью. Актриса уверяет, что семья работе не помеха. Секрет прост — чёткое соблюдение распорядка дня и надёжная поддержка супруга.
После 2022 года между актёрами сериала «Сваты» разгорелся конфликт из-за разных политических взглядов. Олеся Железняк старается сохранять нейтралитет.
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О творческом пути и о том, как Железняк удаётся совмещать семейную жизнь и актёрство, читайте в материале «Радио 1».
Пестовала мечту
Олеся Железняк родилась в Москве 11 ноября 1974 года в простой семье. Её мать работала швеёй, а отец был грузчиком. У актрисы есть две старшие сестры — Оксана и Людмила. Они привили Олесе любовь к книгам и танцам. Это увлечение оказалось настолько сильным, что девочка всерьёз задумалась о сцене.
Олеся Железняк (Фото: Instagram*, @jeleznyak_official)
Позже в её жизни появилось кино — она не могла представить дня без посещения библиотеки или киносеансов. Однако родители, будучи людьми практичными, не разделяли стремления дочери и настояли, чтобы она поступала в Плехановский университет на экономический факультет. Олеся так и сделала, но уже после первого экзамена поняла, что не хочет продолжать обучение. Недолго раздумывая, Железняк забрала документы и подала их в колледж культуры, где попала на курс хореографии к преподавателю Людмиле Бойцовой.
Олеся получила профессию педагога-хореографа, но вскоре решила попробовать себя в театральной сфере, её приняли в студию на Арбате. Работа там не продлилась долго — уже через месяц театр закрылся. Тогда она поставила перед собой цель – поступить в ГИТИС. Со второй попытки ей это удалось — Железняк зачислили на курс Марка Захарова.
Театральный снобизм и успехи в кино
Ещё будучи студенткой четвёртого курса, Олеся Железняк начала работать в театре «Ленком», её пригласил Марк Захаров (художественный руководитель и главный режиссёр театра). Здесь актриса столкнулась с критикой. Так, на одной из репетиций спектакля «Варвар и еретик» (это был дебют Железняк) актёр Леонид Броневой резко высказался о её игре и заявил:
«Если она так будет играть, я уйду со сцены».Это сильно обидело молодую актрису — она оказалась в больнице из-за нервного срыва.
Олеся Железняк (Фото: Телеграм, @jeleznyak_official)
Впервые на экране артистка появилась в фильме Тиграна Кеосаяна «Ландыш серебристый», она исполнила роль Зои Мисочкиной. Дебют оказался успешным, и режиссёры стали активно приглашать Олесю в новые проекты. В 2002 году она получила главную роль в сериале «Провинциалы», а уже в 2004-м появилась в образе Гали Копыловой — подруги Виктории Прутковской (роль исполнила Анастасия Заворотнюк) в популярном ситкоме «Моя прекрасная няня».
В 2010 году актриса присоединилась к актёрскому составу сериала «Сваты», а спустя годы начала экспериментировать с жанрами. В 2020 году она снялась в криминальном детективе «Казанова», а в 2021-м появилась в комедийном сериале «Гранд».
Большая и счастливая семья
Со своим мужем Спартаком Сумченко Олеся Железняк познакомилась ещё до поступления в театральный, когда проходила подготовительные курсы во ВГИКе. Их общение началось с дружбы, которая продолжалась, даже когда они выбрали разные учебные заведения. Со временем чувства стали крепче, и после окончания вузов они решили пожениться.
В 2003 году в семье родился первенец — сын Савелий, спустя три года — дочь Агафья. В 2010 году на свет появился Прохор, а в 2013-м — сын Фома.
Олеся Железняк и Спартак Сумченко (Фото: Instagram*, @jeleznyak_official)
Актриса всегда сама занималась воспитанием детей, не прибегая к помощи нянь. Более того, она даже не отправляла их в детский сад, считая, что в раннем возрасте малыши должны как можно больше времени проводить с матерью. Актриса уверяет, что семья работе не помеха. Секрет прост — чёткое соблюдение распорядка дня и надёжная поддержка супруга.
Раскол в актёрском составе «Сватов»
После 2022 года между актёрами сериала «Сваты» разгорелся конфликт из-за разных политических взглядов. Олеся Железняк старается сохранять нейтралитет.
«Кто-то из «Сватов» меня сейчас поливает грязью. Даже не вникаю в подробности, потому что этот маховик начнёт в тебе раскручиваться. Я отношусь к этому, как к какому-то заболеванию. Человек слабый не может сам справиться со своими эмоциями», — однажды высказывалась актриса.*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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Анастасия Чубина