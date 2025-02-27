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Железняк рассказала, почему сохраняет нейтралитет в ссоре между актёрами «Сватов» и как совмещает карьеру и семью

Олеся Железняк (Фото: Телеграм, @jeleznyak_official)

Олеся Железняк (Фото: Телеграм, @jeleznyak_official)

Яркая и харизматичная актриса Олеся Железняк сейчас чаще блистает на театральных подмостках, также регулярно ездит с благотворительными миссиями в новые регионы России.
Если говорить о киноработах, то в конце 2024 года вышел фильм «Баба Яга спасёт Новый год», в котором Железняк вернулась к роли Кикиморы (актриса принимала участие в съёмках картины «Баба Яга спасёт мир»).

О творческом пути и о том, как Железняк удаётся совмещать семейную жизнь и актёрство, читайте в материале «Радио 1».


Пестовала мечту


Олеся Железняк родилась в Москве 11 ноября 1974 года в простой семье. Её мать работала швеёй, а отец был грузчиком. У актрисы есть две старшие сестры — Оксана и Людмила. Они привили Олесе любовь к книгам и танцам. Это увлечение оказалось настолько сильным, что девочка всерьёз задумалась о сцене.

Олеся Железняк (Фото: Instagram*, @jeleznyak_official)

Позже в её жизни появилось кино — она не могла представить дня без посещения библиотеки или киносеансов. Однако родители, будучи людьми практичными, не разделяли стремления дочери и настояли, чтобы она поступала в Плехановский университет на экономический факультет. Олеся так и сделала, но уже после первого экзамена поняла, что не хочет продолжать обучение. Недолго раздумывая, Железняк забрала документы и подала их в колледж культуры, где попала на курс хореографии к преподавателю Людмиле Бойцовой.

Олеся получила профессию педагога-хореографа, но вскоре решила попробовать себя в театральной сфере, её приняли в студию на Арбате. Работа там не продлилась долго — уже через месяц театр закрылся. Тогда она поставила перед собой цель – поступить в ГИТИС. Со второй попытки ей это удалось — Железняк зачислили на курс Марка Захарова.


Театральный снобизм и успехи в кино



Ещё будучи студенткой четвёртого курса, Олеся Железняк начала работать в театре «Ленком», её пригласил Марк Захаров (художественный руководитель и главный режиссёр театра). Здесь актриса столкнулась с критикой. Так, на одной из репетиций спектакля «Варвар и еретик» (это был дебют Железняк) актёр Леонид Броневой резко высказался о её игре и заявил:
«Если она так будет играть, я уйду со сцены».
Это сильно обидело молодую актрису — она оказалась в больнице из-за нервного срыва.

Олеся Железняк (Фото: Телеграм, @jeleznyak_official)

Впервые на экране артистка появилась в фильме Тиграна Кеосаяна «Ландыш серебристый», она исполнила роль Зои Мисочкиной. Дебют оказался успешным, и режиссёры стали активно приглашать Олесю в новые проекты. В 2002 году она получила главную роль в сериале «Провинциалы», а уже в 2004-м появилась в образе Гали Копыловой — подруги Виктории Прутковской (роль исполнила Анастасия Заворотнюк) в популярном ситкоме «Моя прекрасная няня».

В 2010 году актриса присоединилась к актёрскому составу сериала «Сваты», а спустя годы начала экспериментировать с жанрами. В 2020 году она снялась в криминальном детективе «Казанова», а в 2021-м появилась в комедийном сериале «Гранд».


Большая и счастливая семья



Со своим мужем Спартаком Сумченко Олеся Железняк познакомилась ещё до поступления в театральный, когда проходила подготовительные курсы во ВГИКе. Их общение началось с дружбы, которая продолжалась, даже когда они выбрали разные учебные заведения. Со временем чувства стали крепче, и после окончания вузов они решили пожениться.

В 2003 году в семье родился первенец — сын Савелий, спустя три года — дочь Агафья. В 2010 году на свет появился Прохор, а в 2013-м — сын Фома.

Олеся Железняк и Спартак Сумченко (Фото: Instagram*, @jeleznyak_official)

Актриса всегда сама занималась воспитанием детей, не прибегая к помощи нянь. Более того, она даже не отправляла их в детский сад, считая, что в раннем возрасте малыши должны как можно больше времени проводить с матерью. Актриса уверяет, что семья работе не помеха. Секрет прост — чёткое соблюдение распорядка дня и надёжная поддержка супруга.


Раскол в актёрском составе «Сватов»



После 2022 года между актёрами сериала «Сваты» разгорелся конфликт из-за разных политических взглядов. Олеся Железняк старается сохранять нейтралитет.
«Кто-то из «Сватов» меня сейчас поливает грязью. Даже не вникаю в подробности, потому что этот маховик начнёт в тебе раскручиваться. Я отношусь к этому, как к какому-то заболеванию. Человек слабый не может сам справиться со своими эмоциями», — однажды высказывалась актриса.
*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

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Изменял беременной жене и не участвует в жизни дочери: как сейчас живет Бари Алибасов-млашдий и от кого ждет второго ребенка

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«Никогда в жизни!»: Елена Север о том, стала ли она причиной разрыва ее сына с Чеботиной
Елена Север не является причиной разрыва ее сына с Чеботиной
27 февраля 2025, 18:24

Елена Север (Фото: Instagram*/sever_elena)

Телеведущая Елена Север опровергла слухи о том, что она якобы могла поспособствовать разрыву отношений между ее сыном Юрием и исполнительницей Люсей Чеботиной. Она подчеркнула, что никогда не полезла бы в личную жизнь отпрыска.
«…Никогда в жизни! У каждого ребенка была своя комната с рождения — это было принципиально, я не могла входить туда без стука. Что касается самой Люси, то она очень талантливая девочка, очень! Очень трудолюбивая. Даже если взять с этой точки зрения, то я думаю, что лучше бы он был с ней. Я знаю ее семью», — прокомментировала Север в беседе с Fametime TV.

Она добавила, что не может ставить Юрию ультиматум или же лезть в его личное пространство.

Ранее стали известны подробности личной жизни Бари-Алибасова-младшего.

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Изменял беременной жене и не участвует в жизни дочери: как сейчас живет Бари Алибасов-млашдий и от кого ждет второго ребенка
27 февраля 2025, 17:44

Бари Алибасов и Бари Алибасов-младший (РИА Новости / РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Сегодня 77-летний Бари Алибасов-старший редко появляется на публике, но его сын продолжает привлекать внимание общества. Креативный и эксцентричный Бари Алибасов-младший унаследовал от отца склонность к эпатажу. Однако его имя часто фигурирует не только в светских хрониках, но и в громких скандалах. О том, как живет ​Бари Алибасов-младший и что известно о его матери, расскажет «Радио 1».

Обвинение в мошенничестве: обманул пенсионерку


В конце прошлого года Алибасова-младшего заподозрили в мошенничестве. Переехав в Нижний Новгород, он решил приобрести жильё. Через агентство недвижимости он нашёл квартиру стоимостью около 5 миллионов рублей, но хозяйка, пенсионерка Гузель, согласилась продать её за 4 миллиона.

Во время сделки Алибасов-младший лично беседовал с Гузель. Он задавал ей вопросы о жизни, продаже квартиры, уточнял, всё ли у неё в порядке. В итоге женщина подписала документ, в котором подтвердила, что полностью осознаёт свои действия и не находится под чьим-либо влиянием.

«Я должен был убедиться, что все нормально, что человек просто хочет продать квартиру», — заявил Алибасов-младший.

Однако, получив деньги, она передала их мошенникам, а затем обратилась в полицию, заявив, что её обманули.

Бари Алибасов-младший (фото: Instagram* / @barialibasovjr)

В результате Бари Алибасов-младший оплатил 3 из 4 миллионов, но ключи так и не получил. Сейчас идёт расследование. Если сделку признают недействительной, он может не вернуть свои деньги вовсе или получать их небольшими частями из пенсии женщины. Сам он утверждает, что стал жертвой обмана.

«Мне страшно, я боюсь Бари Алибасова», — сказала Гузель в эфире «Пусть говорят» на Первом канале.

Личная жизнь Бари Алибасова-младшего


Как и его отец, Бари Алибасов-младший нередко становится героем скандальных ток-шоу. В 2018 году в эфире «Пусть говорят» он объявил о скором рождении дочери Амелии.

Её мать — телеведущая и продюсер Виолетта Гришина. Однако их семейная жизнь не сложилась. После расставания Гришина переехала с ребёнком в Дубай. По её словам, Алибасов-младший не только редко общается с дочерью, но и не спешит выплачивать алименты, положенные по закону.

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Сам он признаёт, что начал изменять жене ещё во время её беременности, но утверждает, что они заранее договорились о его полигамности. Однако терпеть это Гришина не стала. Однако Гришина не стала терпеть предательства и ушла.

Бари Алибасов-младший (фото: Instagram* / @barialibasovjr)

Следующая девушка, Мария Клюева, ушла уже по другой причине – по её словам, он поднимал на неё руку. Сейчас стало известно, что Бари Алибасов-младший вновь готовится стать отцом.

«Поводом для квартиры послужила любимая женщина, которая у меня сейчас уже на шестом месяце. Я переехал в Нижний из Москвы со всем своим бизнесом, чтобы меньше платить. В Нижнем одна из прелестных девчонок оказалась достаточно близкой мне и вот через две недели после знакомства организовали прекрасную доченьку, которую решили назвать Эммой. Уже посмотрели, сделали УЗИ», — рассказал он в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Почему мама Алибасова-младшего оказалась в психбольнице


С подросткового возраста Бари Алибасов-младший жил с отцом в Москве. Его мать, Елена Уронич, была преданной фанаткой продюсера и считала рождение сына своей главной миссией. Однако её психическое состояние вызывало серьёзные опасения.

После рождения ребёнка она стала ревновать его к друзьям, не хотела ни с кем делить, а однажды даже напала с ножом. В результате её поместили в психиатрическую клинику, где она провела более 20 лет.

Несмотря на прошлое, сегодня она поддерживает отношения с сыном.

«После 20 лет, проведенных в психушке, и трех лет реабилитации в Москве она наконец-то чувствует себя полезной. Она моет полы, посуду», — сообщил наследник Алибасова.

Бари Алибасов-младший (фото: Instagram* / @barialibasovjr)


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Блогера-миллионника SUBO лишили гражданства России
SHOT: Блогера-миллионника SUBO лишили гражданства РФ за ложные сведения
27 февраля 2025, 17:33

Субхан Мамедов (Фото: Instagram*/subo_m)

Российского гражданства лишен блогер-миллионник Субхан Мамедов, известный в сети, как SUBO. По информации SHOT, мужчина дал о себе недостоверные сведения при получении гражданства.
Аудитория Мамедова в запрещенной соцсети насчитывает свыше 13 миллионов человек.

Мамедов пранковал (разыгрывал) полицейских и выкладывал ролики в интернет. В частности, как-то раз он надел полицейскую форму, а в другом ролике провоцировал правоохранителей, будучи рядом с ними с пистолетом.

Кроме того, в одном видео Мамедов назвал военных своими охранниками, в сопровождении которых шел в ТЦ, отдавая солдатам команды.

Мамедов упрощенно получил гражданство, но, судя по всему, не оценил этого.

Ранее сообщалось, что выложила в сеть звезда телепроекта «Дом-2» Ирина Пинчук.

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В 38 лет родила от студента и счастлива в браке: как живет самая «скрытная» актерская пара Евгения Дмитриева и Владимир Киммельман
27 февраля 2025, 17:31

Евгения Дмитриева (Фото: Инстаграм*@dmitrievaevgeniia32)

Звезда сериалов «Два холма» и «Склифосовский» Евгения Дмитриева счастлива в браке с молодым избранником Владимиром Киммельманом. У пары есть двое детей: сыну Марку 13 лет, а дочери Марии — шесть. Сегодня пара ведет достаточно скрытный образ жизни.
О том, как начинался их роман и что известно о паре сегодня — в материале «Радио 1».

Как все начиналось


52-летняя актриса Евгения Дмитриева до знакомства со своим вторым супругом работала в театре и набирала к себе на курс перспективных студентов. Владимир Киммельман был в их числе.

«Я его набирала на курс, на третьем туре я его увидела — высокий. Помню, 22 августа, раздается звонок — такой бархатный голос: "Алле, Евгения Олеговна, это Володя Киммельман. Понимаете, проблемы с билетом, я 26 не успеваю, но 27 буду в 10, как штык"», — рассказывала артистка в одном из интервью.

Стоит отметить, что этот короткий звонок стал началом большой любви. Голос молодого человека приятно удивил Дмитриеву. Она сразу же позвонила подруге и призналась, что странно отреагировала на голос студента. В тот момент всё и началось, отмечает Евгения.

Влюбленные длительное время скрывали свои отношения. Актриса считает, что некоторые студенты хоть и догадывались об их отношениях, но молчали, так как уважали и любили Дмитриеву. Пара официально объявила о своих отношениях лишь тогда, когда актриса забеременела. Многие осуждали пару, ведь Евгения старше избранника на 19 лет.

«Я не боялась своего чувства к Володе. Я смелая. У нас в семье четкая установка: мой дом — моя крепость. Всё, что там происходит, — это наша коробочка. Мы не афишируем наши чувства. Действительно, мой муж младше меня на 19 лет. Так случилось, так сложилось. Я не могу сказать, что я старше, младше. Я не чувствую этой разницы», — делилась актриса.

Муж сподвиг на детей


Евгения и Владимир вместе уже более десяти лет. Они многое преодолели за это время и, несмотря ни на что, смогли сохранить свою любовь. Супруги не замечают никакой разницы в возрасте, но Дмитриева изредка задумывается о том, что когда-то может надоесть Киммельману.

Пара воспитывает двоих детей – сына Марка и дочь Марию.

Сын Евгении Дмитриевой Марк (Фото: Инстаграм*@dmitrievaevgeniia32)

Темпераменты супругов очень схожи. Они утверждают, что это помогает им жить в мире и согласии. Примечательно, что до встречи с Киммельманом артистка не планировала рожать детей. Сегодня любовь и полное взаимопонимание царят в их семье.

Как живет «скрытная» актерская пара сейчас


На сегодняшний день мало что известно о личной жизни пары. По мнению Евгении Дмитриевой, личная жизнь на то и личная, чтобы не делиться со всеми ее подробностями.

Киммельман уже давно не студент, теперь он выступает в театре, а также является режиссером. На сегодняшний день он поставил более двадцати спектаклей. Четыре его проекта были отмечены наградой «Лучший спектакль».

Его также можно увидеть и в кино, но это бывает редко. Мужчина самостоятельно строит свою карьеру.

Владимир Киммельман (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Евгения же предпочитает роли в фильмах и сериалах. Одними из известных ее работ в кино являются фильмы «Огонь», «Хэппиэнд», «Пальма», а также сериалы «Петля Нестерова», «Библиотекарь» и другие. Дмитриева считается одной из лучших преподавательниц актерского мастерства в Москве.

16 марта 2025 года на экраны выйдет фильм «Пальма-2» с ее участием. Увидеть актрису на театральных подмостках можно в спектаклях «Враги. История любви», «Завтра была война», «У каждого свои недостатки» и других.

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Швед иракского происхождения и проблемы с алкоголем: где живут и чем занимаются дети Дмитрия Харатьяна
27 февраля 2025, 17:29

Дмитрий Харатьян (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Дмитрий Харатьян, блондин-красавец и популярный актер, не стал сердцеедом в жизни, а наоборот, приобрел репутацию семьянина.
Известно о двух женщинах, с которыми у него были романтические отношения, и обе стали его женами. Подробнее о его личной жизни читайте в материале «Радио 1».

Первая супруга и пристрастие актера к алкоголю

Дмитрий Харатьян познакомился со своей первой супругой, Мариной Буримовой, во время учебы в Высшем театральном училище имени Щепкина. Они поженились в 1980 году, но их союз продлился недолго — в 1988 году пара развелась, несмотря на общую дочь Александру, родившуюся в 1984 году.

Основной причиной развода стало пристрастие актера к алкоголю. Харатьян позже признался, что к браку изначально отнесся несерьезно, и их решение о свадьбе было обусловлено необходимостью получения московской прописки для Марины.

«Он был, в общем, печальный. Мне было 20 лет, брак длился восемь лет — долгий, очень мучительный, совершенно бездарный, унылый, обреченный. Он изначально был обречен, потому что это было неправильно», — вспоминал Харатьян.
Фото: iStock/Rawf8

Вторая супруга

Дмитрий Харатьян встретил свою вторую супругу, актрису Марину Мойку, в Одессе во время съемок. Их отношения начались как курортный роман, спустя семь лет они поженились. У пары родился сын Иван. Однако проблемы с алкоголем вмешались в их жизнь, Марина ушла с ребенком.

«Когда мы с ней познакомились, я был "в завязке", три года не пил. Она меня вообще другим человеком знала. И вдруг, когда прошли эти три года, и я позволил себе, она однажды проснулась просто с другим человеком», — рассказывал Харатьян в интервью на телеканале НТВ.

Чтобы сохранить семью, Дмитрий справился со своей зависимостью, и жена вернулась. С тех пор Харатьян не употребляет алкоголь уже более двадцати лет.

Дочь Александра

Дочь Дмитрия Харатьяна, Александра, недавно отпраздновала 41-летие. После развода родителей она некоторое время жила с отцом, но позже переехала к матери. Несмотря на это, они поддерживали теплые отношения.

Александра получила два высших образования в области финансов и продюсерства, работала в подборе персонала и коучинге. В 2015 году она встретила шведа иракского происхождения Маджида Майе Хеджилоу, с которым у нее завязались отношения, повлиявшие на её здоровье и образ жизни.

Однако их брак закончился разводом в 2022 году. Александра осталась жить в Швеции и сейчас работает в службе поддержки русскоязычных людей. По словам актера, возвращаться в Россию она не планирует. Однако девушка не отказывается от родной страны и корней.

Фото: iStock/scanrail

Сын Иван

Сын Дмитрия Харатьяна, Иван, родился 9 марта 1998 года. Он учился в русскоязычной школе на Мальте с седьмого класса, что помогло ему стать более самостоятельным и улучшить знание английского языка.

Иван снялся в нескольких фильмах, включая работу у Эльдара Рязанова в «Андерсен. Жизнь без любви». Вернувшись в Россию, он поступил во ВГИК, где получил диплом режиссера, а не актера. Его профессиональный путь начался с короткометражных фильмов, среди которых «Девушка с косой» (2022) и «Душа» (2024).

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