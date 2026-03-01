«Безмозглый»: Кушанашвили высмеял облизавшего байкальский лед SHAMAN
Отар Кушанашвили критически оценил поступок певца SHAMAN (Ярослава Дронова), который облизал лед на Байкале, объяснив это проявлением любви к родине. В выпуске программы «Каково?!» телеведущий предположил, что на подобные перформансы артиста подталкивают его пиар‑специалисты.
Телеведущий отметил, что, несмотря на возможную личную привлекательность Дронова и его дружеские связи, многие его публичные действия выглядят неразумно. Публицист призвал певца пересмотреть подход к продвижению и отказаться от советов пиарщиков, предложивших «лизать и сосать» байкальский лед.
«Все ситуации, в которые он влипает, — от того, что он безмозглый. Может быть, он замечательный парень. Ведь нам показывают, как с ним дружит Григорий Лепс, там же кричат в зале женщины какие‑то помешанные 90+. Этот парень получает какую‑то порцию любви», — заявил Кушанашвили.