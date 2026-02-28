28 февраля 2026, 13:18

Валерия Гай Германика (Фото: Instagram*@germanicaislove_official)

Режиссёру, скандально известной по нашумевшему сериалу «Школа», эпатажным документальным фильмам и громким ток-шоу, Валерии Гай Германике 1 марта исполняется 42 года. Эта хрупкая женщина с железным характером прошла путь от оператора порностудии до обладательницы приза Каннского фестиваля и премии «Ника». Её жизнь — классическая иллюстрация принципа «через тернии к звёздам», зависимые отношения, мужья-двоеженцы, попытки суицида и недавнее обретение статуса бабушки в том возрасте, когда многие её сверстницы только задумываются о рождении первенца. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Валерии Гай Германики Личная жизнь режиссёра Внучка, «обнажёнка» Арбениной и неприязнь Учителя Как сейчас живет Германика



Биография Валерии Гай Германики

«Искусство должно провоцировать, задевать за душу», — парировала критикам Валерия.

Личная жизнь режиссёра

Валерия Гай Германика (Фото: Instagram*@germanicaislove_official)

«Меня на пяти неделях беременности бросили... Я тогда осталась совершенно одна», — вспоминала тот период dfktybz в интервью KP.ru.

«Я теперь понимаю, что я дура, идиотка. Взяла несчастного человека, которому никакой разницы — что жениться, что развестись», — сокрушалась она, уже будучи беременной дочерью Севериной, в интервью изданию «ОК!».

«В горести он меня отталкивал. Мне очень больно», — рассказала она Светлане Бондарчук.

Внучка, «обнажёнка» Арбениной и неприязнь Учителя

Валерия Гай Германика (Фото: Instagram*@germanicaislove_official)

«Она создала ячейку общества, молодец! Послушала главного коуча страны — и всё у неё теперь хорошо».

«Алексей Учитель мой фильм не видел, но зато видел мое выступление на Международной неделе кино, и оно ему не понравилось! Я просто не нравлюсь Алексею Учителю, поэтому фильм сняли с основного конкурса», — констатировала Германика.

Как сейчас живет Германика