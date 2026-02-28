Достижения.рф

Ким Кардашьян обвинили в применении фотошопа в новой рекламе

Ким Кардашьян (Фото: Инстаграм*/kimkardashian)

Ким Кардашьян заподозрили в чрезмерном использовании фотошопа в новой рекламе ее собственного бренда энергетических напитков без кофеина. На комментарии пользователей в социальной сети X обратило внимание Daily Mail.



По данным издания, 45-летняя бизнесвумен опубликовала снимки с напитком в руках. Пользователи предположили, что эти кадры были отредактированы с помощью искусственного интеллекта.

Часть комментаторов указала на неестественную форму носа знаменитости. Другие заметили, что на фото она больше похожа на свою младшую дочь Чикаго, чем на саму себя. В итоге один из снимков, вызвавший больше всего критики, инфлюэнсерша удалила.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст публично извинился за свое поведение. Он признал ошибки с начала 2000-х.

Лидия Пономарева

