«Безмятежная и ленивая»: Лиза Арзамасова показала фото с мужем из Парижа

Лиза Арзамасова (Фото: Инстаграм* @liza_arzamasova)
Актриса Лиза Арзамасова показала в личном блоге совместное фото с фигуристом Ильей Авербухом.
30-летняя звезда «Папиных дочек» и ее 51-летний супруг улетели на майские праздники в Париж. Влюбленные позировали на фоне городских улиц. Лиза предстала в лаймовой мини-юбке и клетчатой рубашке, а Илья тренер предпочел надеть черную кепку и белоснежную рубашку. Оба влюбленных были в утемненных очках.
Фолловеры восхитились совместной фотографией Арзамасовой и Авербуха, на которой супруги обнимаются.
Лиза Арзамасова и Илья Авербух (Фото: Инстаграм* @liza_arzamasova)
В следующей публикации Лиза призналась, что у нее в запасе есть еще несколько красивых фотографий с отдыха. Их она разместит чуть позже, и лента станет «безмятежной и ленивой».
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Фолловеры восхитились совместной фотографией Арзамасовой и Авербуха, на которой супруги обнимаются.
Лиза Арзамасова и Илья Авербух (Фото: Инстаграм* @liza_arzamasova)
«Лизонька, замечательного вам «Любовного настроения!»», «Великолепная пара, чудесного отдыха», «Париж и любовь неразделимы всегда», «Тот случай, когда жена в «звездной паре» номер один!», — написали поклонники.
В следующей публикации Лиза призналась, что у нее в запасе есть еще несколько красивых фотографий с отдыха. Их она разместит чуть позже, и лента станет «безмятежной и ленивой».
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Ольга Енгалычева