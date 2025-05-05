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«Кто-то пытался от меня избавиться»: Маша Распутина рассказала, как её чуть не убили после концерта под Челябинском

Маша Распутина рассказала о покушении на неё после концерта под Челябинском
Маша Распутина (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Маша Распутина (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Многие звёзды 90-х становились очевидцами опасных инцидентов или сами оказывались под прицелом криминальных структур. Певица Маша Распутина рассказала, как однажды чуть не погибла во время гастролей.
Звезда отметила, что страшный случай произошёл после её выступления в Челябинской области.

«На улице был 1992 год, я поехала на какой-то фестиваль в небольшой городок, название вылетело из головы сейчас. Сцена была практически в лесу, и там же нужно было выступать», – рассказала Распутина в беседе с Общественной службой новостей.
Выступление певицы было запланировано под конец программы, после чего её должны были забрать на белом автомобиле, на котором написано её имя.

Однако, как только водитель выехал с территории комплекса, неизвестный открыл огонь по автомобилю. Тогда Распутина поняла, что кто-то целенаправленно целился в неё, пытаясь избавиться.

Артистка вспомнила, что в то время о произошедшем написали многие СМИ. Ей даже пришлось какое-то время ходить в сопровождении охраны, чтобы избежать повторения покушения.

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Гуф в день 15-летия сына эмоционально обратился к бывшей жене Айзе
Рэпер Гуф поздравил сына с 15-летием и поблагодарил Айзу за его воспитание
05 мая 2025, 19:36

Алексей Долматов (Гуф) с сыном Сэмом (фото: Instagram* @therealguf)

Сын Гуфа 5 мая празднует день рождения. Рэпер в личном блоге показал архивные фотографии с Сэмом.
Единственный сын блогера Айзы и музыканта Алексея Долматова, более известного как Гуф, отмечается 15-летие.
Алексей Долматов (Гуф) с сыном Сэмом (фото: Instagram* @therealguf)

«С днём рождения, мой самый лучший мальчик! Пусть все твои мечты сбудутся! Будь здоров! Будь счастлив! Ты красавчик! Всегда рядом», – написал сыну Гуф.
Также рэпер поблагодарил бывшую жену Айзу за воспитание наследника. После их развода мальчик остался жить с мамой.

Музыкант опубликовал архивные снимки, на которых показал, как проводил время с Сэмом, когда мальчик был совсем маленьким. Они отдыхали на море и катались на аттракционах.

Алексей Долматов (Гуф) с сыном Сэмом (фото: Instagram* @therealguf)

Также у Гуфа есть двухлетняя дочь Тина от Юлии Королёвой. С бывшей супругой у музыканта непростые отношения. Пара развелась в 2023 году. Сейчас певец состоит в отношениях с Разият Салаховой.

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Внучка Олега Стриженова стала мамой в седьмой раз
05 мая 2025, 19:08

Александра Стриженова (фото: Instagram* @mommy_me_ya)

Внучка знаменитого советского актёра Олега Стриженова рассказала, что стала мамой в седьмой раз. Александра Стриженова поделилась радостной новостью в личном блоге.
37-летняя блогер опубликовала снимок из больничной палаты и сообщила, что стала мамой девочки. Это уже седьмой ребёнок Стриженовой, и второй общий с её нынешним супругом.

О беременности звёздная наследница сообщила в октябре. Сейчас Стриженова счастлива в браке с мужчиной по имени Павел, за которого вышла замуж летом 2023 года. Муж очень хорошо относится к детям супруги от предыдущих отношений.

Напомним, что Александра родила первого ребёнка, когда ей было всего 19 лет.

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«Безмятежная и ленивая»: Лиза Арзамасова показала фото с мужем из Парижа
Лиза Арзамасова опубликовала совместное фото с Ильей Авербухом из Парижа
05 мая 2025, 19:07

Лиза Арзамасова (Фото: Инстаграм* @liza_arzamasova)

Актриса Лиза Арзамасова показала в личном блоге совместное фото с фигуристом Ильей Авербухом.
30-летняя звезда «Папиных дочек» и ее 51-летний супруг улетели на майские праздники в Париж. Влюбленные позировали на фоне городских улиц. Лиза предстала в лаймовой мини-юбке и клетчатой рубашке, а Илья тренер предпочел надеть черную кепку и белоснежную рубашку. Оба влюбленных были в утемненных очках.

Фолловеры восхитились совместной фотографией Арзамасовой и Авербуха, на которой супруги обнимаются.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух (Фото: Инстаграм* @liza_arzamasova)


«Лизонька, замечательного вам «Любовного настроения!»», «Великолепная пара, чудесного отдыха», «Париж и любовь неразделимы всегда», «Тот случай, когда жена в «звездной паре» номер один!», — написали поклонники.

В следующей публикации Лиза призналась, что у нее в запасе есть еще несколько красивых фотографий с отдыха. Их она разместит чуть позже, и лента станет «безмятежной и ленивой».

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Актриса Лиза Моряк не исполнит роль Наташи Ростовой в новом фильме супруга

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Актриса Лиза Моряк не исполнит роль Наташи Ростовой в новом фильме супруга
05 мая 2025, 18:45

Лиза Моряк (Фото: Инстаграм* @moryakliza)

Сарик Андреасян анонсировал съемки картины «Война и мир» этой осенью. Сейчас проходят пробы на роли ключевых героев. Уже известно, что зрители не увидят супругу режиссера Лизу Моряк в образе Наташи Ростовой. Об этом артистка рассказала в Телеграм-канале.
«Открою вам секрет! Наташу Ростову буду играть не я. На момент встречи Ростовой и Болконского ей было 13 лет», — обратила внимание Лиза Моряк.

Жена режиссера уточнила, что в фильме эту роль должна исполнять совершеннолетняя артистка.

Актриса попросила подписчиков написать варианты, кто бы мог сыграть Наташу Ростову в экранизации романа-эпопеи Льва Толстого.

Под публикацией Моряк появились предложения пригласить Стасю Милославскую, жену Павла Прилучного Зепюр Брутян. А вот про дочь актрисы Юлии Пересильд и звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анну пишут, что она «еще мала».

Ранее актриса Лиза Моряк призналась, что вторые роды откладываются из-за осложнений, вызванных вирусной инфекцией.

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#супруги
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Бывшая жена Моргенштерна* сделала пластическую операцию после экстремального похудения
Экс-супруга Моргенштерна* Дилара сделала коррекцию формы груди
05 мая 2025, 18:26

Дилара (Фото: Телеграм @dilalara753)

Своим резким похудением Дилара всколыхнула Интернет: и без того стройная экс-супруга Моргенштерна* буквально на глазах у поклонников потеряла 10 килограммов. Люди разделились на два лагеря: одни восхищались, другие отмечали, что «при формах» ей было лучше.
Сама Дилара своей фигурой, судя по всему, довольна, а вот последствиями такого преображения — не слишком. Похудение негативно сказалось на форме груди. Мириться с этим Дилара не захотела и решила лечь под нож пластического хирурга.

Бывшая жена Моргенштерна* отметила, что сильно волновалась, но в итоге все прошло быстро.

«После операции поначалу сил не было вообще, я много спала», — отметила Дилара в соцсетях.

Блогер уточнила, что врач сделал коррекцию формы груди с помощью установки имплантатов.

«У каждого из них есть свой QR-код или, так называемый, паспорт», — откровенничала Дилара.

Еще в клинике экс-супруге Моргенштерна* выдали популярное белье Skims.

Результатом операции Дилара осталась довольна: по ее словам, оперировавший врач исполнил ее мечту. К слову, его имя блогер тоже раскрыла. Судя по тому, что это Дмитрий Мельников, оперировавший жену футболиста Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко, процедура Дилары прошла в Дубае.

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*Признан Минюстом РФ иноагентом
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