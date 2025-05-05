«Кто-то пытался от меня избавиться»: Маша Распутина рассказала, как её чуть не убили после концерта под Челябинском

Маша Распутина (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Многие звёзды 90-х становились очевидцами опасных инцидентов или сами оказывались под прицелом криминальных структур. Певица Маша Распутина рассказала, как однажды чуть не погибла во время гастролей.
Звезда отметила, что страшный случай произошёл после её выступления в Челябинской области.
Однако, как только водитель выехал с территории комплекса, неизвестный открыл огонь по автомобилю. Тогда Распутина поняла, что кто-то целенаправленно целился в неё, пытаясь избавиться.
Артистка вспомнила, что в то время о произошедшем написали многие СМИ. Ей даже пришлось какое-то время ходить в сопровождении охраны, чтобы избежать повторения покушения.
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«На улице был 1992 год, я поехала на какой-то фестиваль в небольшой городок, название вылетело из головы сейчас. Сцена была практически в лесу, и там же нужно было выступать», – рассказала Распутина в беседе с Общественной службой новостей.Выступление певицы было запланировано под конец программы, после чего её должны были забрать на белом автомобиле, на котором написано её имя.
Однако, как только водитель выехал с территории комплекса, неизвестный открыл огонь по автомобилю. Тогда Распутина поняла, что кто-то целенаправленно целился в неё, пытаясь избавиться.
Артистка вспомнила, что в то время о произошедшем написали многие СМИ. Ей даже пришлось какое-то время ходить в сопровождении охраны, чтобы избежать повторения покушения.
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Анастасия Чинкова