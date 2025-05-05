«Кто-то пытался от меня избавиться»: Маша Распутина рассказала, как её чуть не убили после концерта под Челябинском

Своим резким похудением Дилара всколыхнула Интернет: и без того стройная экс-супруга Моргенштерна* буквально на глазах у поклонников потеряла 10 килограммов. Люди разделились на два лагеря: одни восхищались, другие отмечали, что «при формах» ей было лучше.